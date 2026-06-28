Des vols en jet privé pour le grand public? A partir du mois d'août, la compagnie Peak Jet proposera des vols en jet privé au départ de Zurich vers Nice, Palma de Majorque ou Málaga à des prix avoisinant les 1500 francs.

De Zurich à Majorque en jet privé pour 1500 francs?

De Zurich à Majorque en jet privé pour 1500 francs?

Moritz Meister

Avez-vous déjà rêvé de pouvoir voyager en jet privé? C'est précisément ce sentiment d'exclusivité que la start-up Peak Jet souhaite aujourd'hui démocratiser grâce à sa nouvelle offre de luxe. Et le projet est désormais très concret: l'opérateur, qui appartient à la société suisse Peak Plus AG, vient d'annoncer officiellement le lancement de sa plateforme numérique.

A partir du mois d’août, les passagers pourront réserver, sur la plateforme Peak Jet, des vols en jet privé de Zurich à Nice, Palma de Majorque ou Málaga. Ils auront le choix entre des offres exclusives de la Prime Light Class à partir de 1439 francs et la Prime Flex Class, encore plus luxueuse et légèrement plus chère, qui permet en outre d’emporter un bagage volumineux pour 2179 francs.

A titre de comparaison: une place individuelle chez le prestataire de jets privés Luna Jets coûte, pour le trajet de Zurich à Palma de Majorque, environ 1900 francs par personne.

Comment ce prix s’explique-t-il?

Le prix de Peak Jet s’explique par le fait qu’il s’agit d’une offre relevant de la catégorie des jets semi-privés. L’avion est donc partagé avec quelques autres passagers et n’est donc pas affrété dans son intégralité. «Avec Peak Jet, nous ouvrons le voyage semi-privé à un public plus large et en faisons une véritable option adaptée au quotidien», déclare le PDG Gianni Tronza dans un communiqué.

Outre Gianni Tronza, Peter Baumgartner, président du conseil d’administration, et Daniel Friedli font également partie des fondateurs de Peak Jet. Tous trois apportent leur expérience acquise dans la gestion de compagnies aériennes. Peter Baumgartner a notamment été PDG d’Etihad Airways, une compagnie aérienne des Emirats arabes unis.

Mais le prix n’est pas le seul avantage de l’offre de Peak Jet: les vols partant du terminal privé de l’aéroport de Zurich, les passagers ne doivent se présenter que 45 minutes avant le départ. Les temps d’attente habituels avant un vol régulier sont ainsi totalement supprimés.

Voici le concept qui se cache derrière Peak Jet

La particularité du concept de l’entreprise réside dans le fait qu’elle ne possède pas ses propres avions, mais agit uniquement en tant qu’intermédiaire via sa plateforme de marché numérique. Selon le communiqué de presse de Vistajet, une compagnie aérienne privée maltaise, c’est cette dernière qui assure les vols.

Ce sont principalement des avions de type Embraer Legacy 650 ou des modèles comparables, d’une autonomie d’environ 7200 kilomètres, qui seront utilisés. Outre l’équipage, ceux-ci peuvent accueillir jusqu’à douze passagers.

Peak Jet n'entend pas se contenter de son offre actuelle de destinations. Paris, Milan et Munich devraient venir s’ajouter à la liste au cours de l’année.