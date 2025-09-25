Après New York, Tokyo et Paris, au tour de Zurich! Une boutique de la marque de chaussures de course On a ouvert ce jeudi en Suisse. Voici les premières images.

1/6 Une boutique On a ouvert ses portes ce jeudi 25 septembre. Photo: Blick

Milena Kälin

Après New York, Tokyo, Londres, Paris et Milan, c'est au tour de Zurich! Ce jeudi 25 septembre à midi, la marque de chaussures On a inauguré son premier magasin dans notre pays.

L’emplacement, au cœur de la ville, a été soigneusement choisi: dans le centre financier du pays, les chaussures de course On sont presque aussi incontournables qu’une Rolex pour les cadres fortunés. Située à une adresse emblématique du Limmatquai, la boutique se trouve sur une voie de passage très prisée des touristes les plus fortunés.

Même avant l'ouverture, l'effervescence

Depuis plusieurs jours déjà, de nombreux fans ont désespérément tenté d'accéder à la nouvelle échoppe. Bien que les portes étaient toujours fermées au public et que l'entreprise de chaussures de course avait gardé l'emplacement secret, des lecteurs de Blick avaient quand même réussi à trouver la boutique. Ils ont eu la gentillesse d'envoyer leurs images à la rédaction. En plus du mur consacré aux modèles de chaussures de course, on trouve une sélection de vêtements streetwear, de sacs et d’accessoires.

Les plafonds semblent étonnamment bas. Contrairement à d’autres succursales spectaculaires, celle de Zurich n’offre pas vraiment de vaste espace façon loft ni d’effet «waouh». Et pour cause, le «Münsterburg» – bâtiment dans lequel se trouve la boutique – a été construit en 1858, et a été classé monument historique.

Ce statut a retardé les travaux, alors que l’ouverture était initialement prévue en début d’année. Le magasin s’étend sur deux étages, offrant près de 800m² de surface de vente avec de grandes vitrines sur le Limmatquai. La marque a également loué un étage supplémentaire. Si le montant du loyer reste confidentiel, il s’annonce colossal. Quant aux travaux, ils auraient coûté environ un demi-million de francs, selon des informations préalables.

Une expansion à travers le monde

Cette nouvelle adresse s’inscrit dans la stratégie d’expansion mondiale de la marque On. Selon son site internet, l’entreprise compte désormais 25 boutiques à travers le monde. Mais le chiffre est probablement sous-estimé, puisque sa plus grande succursale – munie de 425 m² et installée dans le quartier du Flatiron à New York – n’y figure même pas. Quoi qu'il en soit, les locaux de Zurich viennent ajouter une nouvelle pierre à l'édifice bâti par la marque helvétique.

Ne vous attendez toutefois pas à voir Roger Federer, actionnaire de la marque et légende du tennis suisse, serrer les mains des premiers clients vendredi. Pas plus qu’à une ovation des employés façon Apple Store. Des surprises ne sont toutefois pas à exclure pour cette inauguration.