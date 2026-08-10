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Pas d'eau et seulement du pain de mie
Deux enfants disparus en Suède secourus d'une maison de l'horreur à Zurich

A Zurich, la police a secouru deux enfants suédois enfermés dans un appartement barricadé. Leur père les avait laissés seuls, sans eau. Arrêté le soir même, l’homme a depuis été condamné.
Publié: 10.08.2026 à 22:10 heures
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Deux enfants enfermés dans un appartement n'avaient pas d'eau à leur disposition à Zurich.
Photo: Shutterstock
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Marian Nadler

La scène découverte par la police dans un appartement zurichois avait tout d’un film d’horreur. Deux garçons avaient été laissés seuls, sans eau et sans nourriture, dans un logement barricadé.

Le quotidien suédois «Dagens Nyheter» rapporte ce lundi 10 août cette affaire, qui remonte à février dernier. La porte de l’appartement aurait été verrouillée avec un cadenas. Les fenêtres auraient elles aussi été condamnées et occultées avec des sacs-poubelle.

Le propriétaire a donné l’alerte

Selon «Dagens Nyheter», les deux enfants sont de nationalité suédoise. Ils avaient auparavant été portés disparus pendant un an en Suède. En février 2025, la police suédoise avait lancé des recherches pour les retrouver, sans succès. C’est finalement le propriétaire du logement occupé par le père des deux garçons qui aurait mis les enquêteurs suisses sur leur piste, grâce à un indice précieux.

L'homme aurait été condamné pour manquement à son devoir de protection ou d’éducation. Les deux garçons seraient depuis retournés en Suède. Interrogé sur l’affaire, le parquet zurichois confirme uniquement avoir rendu une ordonnance pénale à l'encontre du père des deux enfants.

Qu'un paquet de toasts

«Le ressortissant érythréen âgé de 52 ans a été condamné, par ordonnance pénale du 26 mars 2026, à une peine privative de liberté de six mois pour manquement à son devoir de protection ou d’éducation. L’exécution de la peine privative de liberté a été suspendue et une période probatoire de deux ans a été fixée», indique le parquet dans un communiqué.

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Selon l’ordonnance pénale, les faits se sont déroulés le 3 février 2026. Vers 16h30, le père a enfermé ses deux fils dans leur chambre avant de partir travailler. Les fenêtres étaient barricadées à l’aide d’une planche et la porte était verrouillée.

Les enfants n’avaient pas d’eau à leur disposition et n’avaient qu’un paquet de pain de mie pour se nourrir. Après un signalement, la police est intervenue le soir même et les a libérés vers 19h30. Le père est rentré au domicile vers 22h40, après son travail. Il y a alors été arrêté par la police, précise le parquet.

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