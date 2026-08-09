Un jouet antistress a grièvement brûlé un enfant de 8 ans en France. Une enquête est ouverte pour blessures involontaires et un éventuel défaut de fabrication est examiné.

AFP Agence France-Presse

Une enquête pour «blessures involontaires» a été ouverte après qu'un jeune garçon a été brûlé au deuxième degré par un jouet antistress qui lui a éclaté au visage. «Le 24 juillet 2026, un enfant âgé de huit ans a été trouvé porteur de brûlures du deuxième degré au niveau du visage et du thorax alors qu'il utilisait une balle de type jouet 'Squishy', à savoir une balle contenant une substance malléable à presser», a détaillé le parquet de Saint-Omer.

Les investigations, ouvertes précisément pour «blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois», doivent encore déterminer les circonstances exactes de l'incident et s'il est imputable à une «défectuosité du produit», a précisé le parquet. Des analyses sont également menées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui a indiqué jeudi à l'AFP «qu'en cas de non-conformités et de dangerosité, les mesures nécessaires pour protéger les consommateurs seront prises», comme des «retraits» et «rappels» de produits.

Déjà dans le viseur des autorités

«Quand il est venu me voir, Melvyn était paniqué. J'ai essayé de lui retirer le gel qu'il avait autour de la bouche mais la peau commençait à venir avec. J'ai tout de suite compris que c'était grave», a témoigné la mère de famille dans les pages de La Voix du Nord. Selon le quotidien régional, elle a porté plainte au commissariat de Saint-Omer. Elle n'a pas donné suite aux sollicitations de l'AFP.

Ce n'est pas la première fois que des jouets de ce type apparaissent dans le viseur des autorités. La DGCCRF souligne que les autorités britanniques ont procédé à des rappels de produits similaires présentant une «concentration excessive en benzène», un agent classé cancérigène et irritant.