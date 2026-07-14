DE
FR
Opération d'envergure de la police après des coups de feu à Zurich
1:31
Opération d'envergure:Après des coups de feu, un forcené est maitrisé par la police d'élite à Zurich

Il se serait rendu
Grosse opération policière à Regensdorf (ZH) après des coups de feu, un homme arrêté

Mardi matin, une importante opération policière a eu lieu à la gare de Regensdorf, dans le canton de Zurich. Des riverains ont signalé des coups de feu. Le suspect se serait rendu à la police peu après 9 heures.
Publié: 09:52 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 55 minutes
1/8
Des images montrent un homme armé sortant du bâtiment.
Photo: Lecteur reporter
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine Enderli

Une grosse opération policière s'est déroulée ce mardi matin à Regensdorf, dans le canton de Zurich. Interrogée à ce sujet, la police cantonale de Zurich a confirmé l'intervention. 

Vers 4h15, des riverains de la Neuhardstrasse ont signalé des coups de feu provenant d’un appartement. Les forces de l'ordre se seraient immédiatement rendues sur place. Sur place, la police cantonale confirme également avoir entendu des coups de feu.

L'homme a quitté l'appartement sans résistance

Après avoir perdu le contact avec la personne suspecte, les négociateurs ont réussi à rétablir le contact. Celle-ci a alors quitté l’appartement aux alentours de 9 heures et s’est laissée arrêter sans opposer de résistance, comme le rapportent plusieurs témoins.

Interrogée par Blick, la police cantonale de Zurich a confirmé l'arrestation d'un homme. On ne dispose pour l'heure pas d’informations plus précises sur cet incident, ni sur le nombre de blessés éventuels. Selon des témoins, la route à proximité de l'appartement (Neuhardstrasse) a été bloquée. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus