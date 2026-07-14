Mardi matin, une importante opération policière a eu lieu à la gare de Regensdorf, dans le canton de Zurich. Des riverains ont signalé des coups de feu. Le suspect se serait rendu à la police peu après 9 heures.

Grosse opération policière à Regensdorf (ZH) après des coups de feu, un homme arrêté

Grosse opération policière à Regensdorf (ZH) après des coups de feu, un homme arrêté

Il se serait rendu

Janine Enderli

Une grosse opération policière s'est déroulée ce mardi matin à Regensdorf, dans le canton de Zurich. Interrogée à ce sujet, la police cantonale de Zurich a confirmé l'intervention.

Vers 4h15, des riverains de la Neuhardstrasse ont signalé des coups de feu provenant d’un appartement. Les forces de l'ordre se seraient immédiatement rendues sur place. Sur place, la police cantonale confirme également avoir entendu des coups de feu.

L'homme a quitté l'appartement sans résistance

Après avoir perdu le contact avec la personne suspecte, les négociateurs ont réussi à rétablir le contact. Celle-ci a alors quitté l’appartement aux alentours de 9 heures et s’est laissée arrêter sans opposer de résistance, comme le rapportent plusieurs témoins.

Interrogée par Blick, la police cantonale de Zurich a confirmé l'arrestation d'un homme. On ne dispose pour l'heure pas d’informations plus précises sur cet incident, ni sur le nombre de blessés éventuels. Selon des témoins, la route à proximité de l'appartement (Neuhardstrasse) a été bloquée.