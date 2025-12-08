DE
Des vidéos montrent un échafaudage instable
0:58
Opération de police à Zurich:Des vidéos montrent un échafaudage instable

Intervention périlleuse ce lundi
Un échafaudage de 80 mètres de haut vacille à Zurich, plusieurs étages s'effondrent

Un important dispositif policier a été déployé dimanche dans le quartier d'Oerlikon à Zurich en raison de l'effondrement partiel d'un échafaudage de 80 mètres de haut. Des spécialistes sont désormais à l’œuvre pour le démanteler.
Publié: il y a 53 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 43 minutes
1/10
Plusieurs étages d'un échafaudage se sont effondrés dimanche à Zurich.
Photo: BRK News
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine Enderli

Dimanche après-midi, la police municipale de Zurich a été alertée au sujet d’un échafaudage instable installé sur une tour du district d'Oerlikon. Une lectrice de Blick avait auparavant signalé un important déploiement policier au même endroit: «Tout est bouclé», indiquait-elle.

Sollicitée, la police municipale de Zurich a confirmé avoir dépêché plusieurs patrouilles en raison de l’instabilité de la structure. Environ dix pompiers professionnels, dont un chef d’intervention, ont également été mobilisés. Sur place, les équipes ont découvert une scène inquiétante aux abords d'un immeuble de plus de 30 étages entièrement enveloppé d’un échafaudage.

Plusieurs niveaux effondrés

Le service de police spécialisé en accidents a évalué la situation depuis les airs à l’aide d’un drone. Plusieurs étages de l’échafaudage s’étaient effondrés et de nombreuses traverses présentaient une forte déformation.

La stabilité de l’ensemble, haut d’environ 80 mètres, ne semblait plus garantie et l’ouvrage paraissait grandement fragilisé. La police a donc décidé de fermer une partie de la Hagenholzstrasse – rue dans laquelle se trouve l'immeuble – à la circulation et de mettre en place une déviation. Aucun blessé n’est à déplorer.

La zone restera bouclée lundi

Le démontage de l’échafaudage doit commencer ce lundi, indique la police. Impossible toutefois de préciser quelle portion devra être retirée: la décision reviendra aux spécialistes mandatés.

La cause de l’effondrement partiel demeure inconnue et une enquête est en cours. Selon le porte-parole de la police de Zurich Marc Surber, aucune nouvelle chute de matériel n’a été constatée d’ici lundi. La Hagenholzstrasse restera fermée jusqu’à nouvel avis: «Les spécialistes doivent d’abord déterminer quand l’échafaudage pourra à nouveau être considéré comme sûr.»

