La justice zurichoise a ordonné le placement en clinique d'un homme de 27 ans, souffrant de schizophrénie, après des agressions antisémites et des préparatifs d'attaque, évitée en décembre 2024.

ATS Agence télégraphique suisse

La justice zurichoise a décidé de placer un Suisse de 27 ans en clinique pour avoir agressé des juifs orthodoxes et préparé une attaque antisémite au couteau, qui a pu être empêchée en décembre 2024. Le jeune homme souffre de schizophrénie paranoïde.

Dans son jugement rendu mardi, le Tribunal de district de Zurich a suivi le réquisitoire du Ministère public, qui avait demandé que le prévenu soit reconnu irresponsable de ses actes en raison de sa maladie psychique. Il a ordonné une thérapie stationnaire du principal intéressé.

Les juges ont constaté que l'accusé avait commis des voies de fait et effectué des préparatifs destinées à commettre des lésions corporelles graves.

Plusieurs agressions à deux dates différentes

Le 8 décembre 2024, le jeune homme a poursuivi et giflé violemment en pleine rue un juif orthodoxe en raison de sa religion, dans un quartier de Zurich, où cette communauté est fortement représentée. Le même jour, dans le même quartier, il avait tenté d'arracher le sac de sport d'une passante.

Quatre jours plus tard, le 12 décembre, il a surgi sur le site d'une école juive et y a frappé un adolescent d'un coup de poing à l'oreille. En suite, il est allé rôder autour d'une synagogue située dans le même arrondissement, armé d'un couteau de cuisine. Selon l'acte d'accusation, il voulait blesser grièvement des membres de la communauté juive.

Le service de sécurité de la synagogue l'a alors repéré et alerté la police. Le principal intéressé a quitté les lieux, mais il a été arrêté peu après et a effectué un an et demi de détention préventive.

Addictions au cannabis et à l'alcool

Selon l'expertise psychiatrique, le jeune homme souffre non seulement d'une schizophrénie paranoïde, mais aussi d'une addiction au cannabis et à l'alcool. Au moment de ces actes, il se trouvait en plein délire de persécution et de combat défensif.

La défense a mis en doute ce diagnostic et réclamé en vain l'acquittement du prévenu. Selon son avocat, l'accusé a «une attitude très critique face aux Juifs, surtout en raison de la guerre à Gaza». Face aux juges, ce dernier a déclaré qu'il était né et avait grandi en Suisse et qu'il avait séjourné souvent au Maroc.

Les actes commis par le jeune homme sont survenus neuf mois après qu'un jeune radicalisé de 15 ans a grièvement blessé au couteau un juif orthodoxe à Zurich. Cette attaque avait alors déjà suscité l'effroi et laissé craindre d'autres actes de ce type.