A Zermatt, une nouvelle piste relance le mystère

Cinq randonneurs sont décédés après un accident mortel au Rimpfischhorn (VS). La cabane Britannia était le point de départ de la randonnée. Sa gardienne, Maria Anthamatten, se montre profondément touchée. Une nouvelle hypothèse refait surface.

1/5

Martin Meul

Chaque jour apporte son lot de nouveaux éléments sur le drame survenu le week-end dernier au Rimpfischhorn, entre Saas-Fee et Zermatt (VS). Samedi, les corps de cinq randonneurs avaient été découverts sur le glacier de l'Adler.

Lundi soir, la police cantonale valaisanne a donné des détails sur la tragédie survenue sur cette montagne culminant à 4199 mètres d'altitude. Entre-temps, trois des cinq victimes ont pu être identifiées: il s'agit de deux hommes âgés de 38 et 35 ans, ainsi que d'une femme de 34 ans. Tous trois ont la nationalité suisse. L'identité des deux autres victimes n'est toujours pas connue. Le «Tages-Anzeiger» a écrit que «les alpinistes qui ont perdu la vie étaient expérimentés, bien préparés et bien équipés».

«Nous sommes profondément désolés»

Les randonneurs étaient partis samedi matin à 4h30 de la cabane Britannia, située à 3030 m d'altitude au-dessus de Saas-Fee. Lorsque l'équipe de Maria Anthamatten, la gardienne, apprend la nouvelle, c'est le choc. «Nous sommes profondément désolés, y compris pour les proches. Nous pouvons imaginer leur souffrance en ce moment», confie-t-elle à Blick.

Même si Maria Anthamatten travaille depuis plus de dix ans comme gardienne dans différentes cabanes alpines et qu'elle a été régulièrement confrontée à la mort de clients, chaque nouvel accident la bouleverse. «On ne s'habitue jamais à ce genre de choses, c'est à chaque fois très dur.»

Des circonstances floues

Les circonstances de l'accident restent floues. Selon la police, il est probable que les victimes aient été emportées par une avalanche, avant de tomber dans le vide. En effet, comme le montre une photo du Rimpfischhorn prise le jour de l'accident, on peut apercevoir au niveau du col le départ possible d'une plaque de neige. Mais les autorités ne semblent pas en être encore sûres. Il pourrait aussi s'agir d'un faux pas fatal ou d'une rupture de corniche.

Le fait que seules quatre paires de skis aient été retrouvées dans le dépôt de skis du col continue d'interroger. La cinquième paire a été retrouvée plus loin sur le terrain; personne ne sait pourquoi. A noter que la zone du sommet du Rimpfischhorn est particulièrement délicate. C'est pourquoi les skis sont en général retirés pour faire les derniers mètres de la randonnée.

La piste de l'avalanche écartée?

Le «Tages-Anzeiger» apporte de nouveaux éléments à l'affaire. Il rapporte que, contrairement à ce que l'on supposait jusqu'à présent, les cinq randonneurs étaient divisés en deux groupes: un duo, suivi d'un trio. On ne sait pas s'ils se sont ensuite regroupés ou s'ils se sont déplacés séparément vers le sommet. Ce qui est certain, c'est qu'aucun guide de montagne ne les accompagnait.

De nombreuses questions restent sans réponse. On peut se demander si, un jour, le mystère entourant la mort des cinq alpinistes sera résolu. «J'ai vu que seules deux personnes portaient une corde et qu'il y avait peu de neige sur elles et leur matériel. Si une grosse avalanche s'était produite, le tableau aurait été différent», a déclaré un secouriste d'Air Zermatt au «Tages-Anzeiger».