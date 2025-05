1/4 Plusieurs randonneurs à ski sont décédés à Zermatt.

Angela Rosser , Cédric Hengy et Martin Meul

Le sommet alpin du Rimpfischhorn a été le théâtre d'un accident qui a fait plusieurs victimes. Comme l'a communiqué la police cantonale valaisanne ce dimanche, des alpinistes ont alerté les secours samedi vers 16h30, après avoir remarqué quatre paires de skis – sans leurs propriétaires – en dessous du Rimpfischhorn, à environ 4000 mètres d'altitude, où un dépôt de skis est habituellement installé.

Le groupe d'alpinistes était parti samedi de la cabane Britannia en direction du Rimpfischhorn. Lorsque les skis sont restés immobiles après la montée, ils ont alerté les secours, comme l'indique Air Zermatt.

Un hélicoptère d'Air Zermatt a été dépêché sur place pour effectuer un vol de recherche. Environ 500 mètres d'altitude en dessous du col, l'équipage a découvert trois alpinistes sur un cône d'avalanche. Le médecin urgentiste qui se trouvait à bord de l'hélicoptère a malheureusement constaté leur décès. Environ 200 mètres plus loin, au-dessus d'une petite surface enneigée, deux autres personnes ont été repérées. Celles-ci étaient également déjà décédées, écrit Air Zermatt. La cinquième paire de skis a aussi été retrouvée plus tard sur le terrain, précise le communiqué.

L'identification formelle des victimes n'est pas encore terminée. Le Ministère public valaisan a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Selon le bulletin d'avalanches, la région autour de Zermatt est actuellement soumise à un danger d'avalanche moyen.

«Nos pensées vont aux proches des victimes»

Cette tragédie a suscité une profonde émotion parmi les autorités communales. Ingemar Supersaxo, vice-président de la commune de Saas-Fee, s'est montré profondément bouleversé par l'événement. «Nos pensées vont aux proches des victimes», déclare-t-il à Blick.

«Les accidents au cours desquels tant de personnes perdent la vie en même temps sont toujours bouleversants», soutient Ingemar Supersaxo. Il ne peut pas non plus dire avec certitude ce qu'il s'est exactement passé ces derniers jours dans la montagne entre Saas-Fee et Zermatt. Il a toutefois souligné qu'il avait appris la nouvelle via les médias, comme le grand public.

Le vice-président de la commune de Saas-Fee ne peut pas non plus donner d'informations sur l'identité des victimes pour le moment. L'enquête sur le déroulement exact de l'événement se poursuit. Et d'ajouter: «En principe, les conditions en haute montagne sont excellentes après les chutes de neige de la semaine sainte. Cela attire de nombreux alpinistes en montagne.»

Deuxième incident similaire en peu de temps

Vendredi soir déjà, peu avant 18 heures, Air Zermatt s'était envolée pour une intervention. Deux cordées de deux personnes avaient été surprises par le vent et le brouillard près des Fiescherhörnern, dans les Alpes bernoises. Elles se sont retrouvées bloquées en montagne.

Une première tentative d'évacuation a d'abord dû être interrompue en raison des conditions météorologiques défavorables, explique Air Zermatt. Peu après minuit, l'équipage a fait une deuxième tentative. Cette fois-ci, il a réussi à atteindre les quatre alpinistes bloqués, à les récupérer indemnes et à les faire voler en toute sécurité jusqu'à la cabane Konkordia.