«Cervino the one»
L'Italie construit un téléphérique à 200 millions à la frontière avec Zermatt

La société italienne de remontées mécaniques Cervino Spa prévoit de construire un nouveau téléphérique à Zermatt. Pour cela, ils veulent investir 200 millions d'euros. Zermatt en profiterait également. Les travaux devraient commencer dès le printemps.
Publié: il y a 48 minutes
1/6
Le «Matterhorn Alpine Crossing» permet de traverser la frontière italo-suisse à Zermatt.
Photo: Visualisierung ©Acmediapress
RMS_Portrait_AUTOR_249.JPG
Robin Wegmüller

Depuis 2023, les visiteurs de Zermatt peuvent traverser la frontière italo-suisse en téléphérique avec le «Matterhorn Alpine Crossing». Mais une partie des installations est devenue obsolète, selon le portail en ligne italien Aostasera.

En effet, les installations du côté italien ont pris de l'âge. Elles ne peuvent plus rivaliser avec les remontées mécaniques modernes de Zermatt. Les responsables de la société de remontées mécaniques Cervino Spa veulent y remédier. Du village de Cervinia jusqu'à la frontière sur le Plateau Rosa, des travaux de rénovation sont prévus. Coût de l'opération? 200 millions d'euros. 70 millions proviennent de la région de la Vallée d'Aoste. Le reste est fourni par le domaine skiable italien lui-même. Le projet s'appelle «Cervino The One».

Une valeur ajoutée pour Zermatt

Ces travaux permettront d'améliorer l'efficacité du téléphérique: la durée du trajet passera de 50 à seulement 17 minutes. Les cabines parcourront six kilomètres de long et plus de 1400 mètres de dénivelé. Avec 56 cabines de 24 places assises, le «Cervino The One» pourra transporter 3000 skieurs par heure. De plus, ces nouvelles cabines auront leur touche de luxe: elles seront équipées de sièges chauffants en similicuir. Il y aura également des porte-skis internes et des écrans multimédias.

Le téléphérique sera aussi une plus-value pour Zermatt, d'après le «Walliser Bote». Martin Hug, chef des remontées mécaniques de Zermatt, est d'ailleurs convaincu par le projet. Il s'agit d'une revalorisation massive de la desserte internationale. Les travaux de construction pourraient commencer dès le printemps 2026. L'autorisation nécessaire pour la zone frontalière italo-suisse est en cours de traitement. Le téléphérique pourrait être mis en service dès 2030.

