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Drame au-dessus de Zermatt
Deux alpinistes trouvent la mort après une chute sur le Cervin

Un tragique accident s'est produit dimanche sur le Cervin. Une cordée de deux alpinistes a malencontreusement chuté. Aucun n'a survécu à ses blessures.
Publié: il y a 40 minutes
Un tierce personne a alerté les secours. (Image d'illustration)
Photo: Kantonspolizei Wallis
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Natalie Zumkeller

Dimanche, sur les coups de 11 heures, deux alpinistes étaient en train de redescendre l'arête du Hörnli, sur le Cervin, lorsqu'ils ont chuté pour une raison encore inconnue. L'accident s'est produit à une altitude d'environ 4'030 mètres.

Une tierce personne, témoin du drame, a immédiatement appelé les secours. Ceux-ci se sont rendus sur les lieux de l'accident à bord d'un hélicoptère d'Air Zermatt, dépêché par l'Organisation cantonale valaisanne de secours (OCVS). Malheureusement, les sauveteurs n'ont pu que constater le décès des deux victimes.

L'identification formelle des défunts est en cours. Le Ministère public valaisan a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

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