Ils ne seront pas rapatriés
L'évacuation des Suisses coincés sur une île isolée du Yémen a commencé

Plusieurs centaines de touristes ont été bloqués sur l'île de Socotra au Yémen en raison d'une fermeture de l'espace aérien. Parmi eux se trouvent des Suisses, comme le confirme le DFAE, mais aucune opération de rapatriement n'est prévue.
Publié: 10:58 heures
|
Dernière mise à jour: 11:01 heures
1/4
L'archipel de Socotra est situé à environ 350 kilomètres au sud de la péninsule arabique.
Photo: Shutterstock
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine Enderli

Environ 650 touristes, parmi lesquels des ressortissants suisses, sont actuellement bloqués sur l'île isolée de Socotra, située dans l'océan Indien. L'archipel, qui porte le même nom, se trouve au sud-est du Yémen et fait partie politiquement de ce pays en guerre depuis 2013.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) avait confirmé au «Corriere del Ticino» que quelques Suisses se trouvaient parmi les voyageurs coincés. Cette situation était due à la fermeture de l'espace aérien au-dessus de l'île, conséquence des tensions régionales entre le Yémen, les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Tous les vols de retour avaient ainsi été annulés.

La Suisse «en contact» avec les personnes concernées

Les touristes, dont «un très petit nombre» de Suisses selon le DFAE, ne pouvaient pour le moment pas quitter l'île mercredi. «L'ambassade de Suisse à Riyad est en contact avec les personnes concernées», avait précisé une porte-parole du DFAE au journal.

Jeudi, l'évacuation des migrants bloqués vers l'Arabie saoudite a finalement pu débuter, selon plusieurs médias locaux. A ce jour, 180 personnes ont été rapatriées. D'autres vols sont prévus par la suite. Ces opérations ont été menées conjointement par Yemenia Airways, les autorités locales, l'Arabie saoudite et les ambassades accréditées au Yémen. 

Dans ses recommandations aux voyageurs, le DFAE déconseille expressément de se rendre au Yémen ou sur l'île de Socotra. Selon l'article 43 de la loi sur les Suisses de l'étranger (LSE), le fait d'ignorer les recommandations de la Confédération est considéré comme une «négligence». En conséquence, le DFAE n'organisera aucune opération de rapatriement pour les citoyens suisses concernés.

Les «Galápagos de l'océan Indien»

Souvent décrit comme «l'endroit le plus étrange de la planète», l'archipel de Socotra, se situe à environ 350 kilomètres au sud de la péninsule arabique. Ce site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO se distingue par une biodiversité unique: plus d'un tiers des 825 espèces végétales qui y poussent n'existent nulle part ailleurs. Historiquement, Socotra a été relativement épargnée par les conflits du Yémen continental et est surnommée les «Galápagos de l'océan Indien» en raison de sa nature préservée.

