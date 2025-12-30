Le Yémen décrète l'état d'urgence de 90 jours et impose un blocus total après des gains des séparatistes pro-Abou Dhabi. Le président Rashad al-Alimi annule l'accord de défense avec les Emirats arabes unis.

Le Yémen décrète l'Etat d'urgence et annule son accord de défense

AFP Agence France-Presse

Le chef du Conseil présidentiel yéménite Rashad al-Alimi a décrété mardi l'état d'urgence au Yémen et annulé le pacte de défense avec les Emirats arabes unis, après que les séparatistes soutenus par Abou Dhabi ont pris récemment de vastes portions du pays.

«L'accord de défense mutuelle avec les Emirats arabes unis est annulé», rapporte l'agence de presse yéménite Saba qui fait état en outre d'un décret stipulant un état d'urgence de 90 jours, accompagné d'un blocus aérien, maritime et terrestre de 72 heures.

L'Arabie saoudite a appelé mardi les Emirats arabes unis à retirer leurs forces du Yémen et à cesser tout soutien à des parties yéménites. «Le royaume souligne l'importance pour les Emirats arabes unis de répondre à la demande de la république du Yémen de retirer leurs forces militaires du territoire yéménite dans les 24 heures et de cesser tout soutien militaire ou financier à toute partie au Yémen», a affirmé le ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué, en référence apparemment aux séparatistes.