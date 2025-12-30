DE
FR

Avancées des séparatistes
Le Yémen décrète l'Etat d'urgence et annule son accord de défense

Le Yémen décrète l'état d'urgence de 90 jours et impose un blocus total après des gains des séparatistes pro-Abou Dhabi. Le président Rashad al-Alimi annule l'accord de défense avec les Emirats arabes unis.
Publié: 08:11 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 15 minutes
Le président yéménite Rashad Al-Alimi lors d'une réunion avec le Conseil consultatif à Riyad, le 27 décembre 2025.
Photo: IMAGO/APAimages
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le chef du Conseil présidentiel yéménite Rashad al-Alimi a décrété mardi l'état d'urgence au Yémen et annulé le pacte de défense avec les Emirats arabes unis, après que les séparatistes soutenus par Abou Dhabi ont pris récemment de vastes portions du pays.

A lire aussi
Les raids américains contre les Houthis au Yémen ont fait 31 morts
«Une force létale écrasante»
Les raids américains contre les Houthis au Yémen ont fait 31 morts
L’Arabie saoudite lance une nouvelle opération militaire au Yémen
La tension monte
L’Arabie saoudite lance une nouvelle opération militaire au Yémen

«L'accord de défense mutuelle avec les Emirats arabes unis est annulé», rapporte l'agence de presse yéménite Saba qui fait état en outre d'un décret stipulant un état d'urgence de 90 jours, accompagné d'un blocus aérien, maritime et terrestre de 72 heures.

L'Arabie saoudite a appelé mardi les Emirats arabes unis à retirer leurs forces du Yémen et à cesser tout soutien à des parties yéménites. «Le royaume souligne l'importance pour les Emirats arabes unis de répondre à la demande de la république du Yémen de retirer leurs forces militaires du territoire yéménite dans les 24 heures et de cesser tout soutien militaire ou financier à toute partie au Yémen», a affirmé le ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué, en référence apparemment aux séparatistes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus