La star Will Smith vient d'atterrir à Berne en jet privé

1/2 Des photos de l'un de nos lecteurs montrent la star américaine après son atterrissage à l'aéroport de Berne-Belp Photo: Lecteur reporter de Blick

Laszlo Schneider et Lucien Esseiva

Will Smith fera vibrer la scène principale du Gurtenfestival ce samedi 19 juillet 2025. Le «Prince de Bel-Air» n'est pas seulement connu comme acteur, mais aussi comme rappeur. Comme le montrent les photos de l'un de nos lecteurs, Will Smith a atterri samedi midi à l'aéroport de Berne-Belp à bord de son jet privé et semble être d'excellente humeur. Sur les photos, on peut le voir poser pour ses fans sur le tarmac.

Depuis près de 40 ans, Smith représente à la fois le glamour hollywoodien et le hip-hop old school. A Berne, l'Américain reprendra certainement des tubes comme «Miami» et «Gettin' Jiggy Wit It», ainsi que de nouvelles chansons. Les fans peuvent s'attendre à une méga-fête. La performance de Will Smith promet déjà d'être l'un des moments forts du festival.

Macklemore, Cro et Nina Chuba présents

Lors de la 42e édition du Gurtenfestival, la star américaine du rap Macklemore s'est aussi produite sur la montagne bernoise et a interprété ses tubes «Thrift Shop» et «Can't Hold Us». Nina Chuba, qui avait fait trembler les scènes en 2023, a dû annuler sa participation pour cause de maladie. Elle a toutefois été dignement remplacée par Ski Aggu.

Parmi les artistes suisses qui se produiront cet été, on compte la gagnante de «The Voice of Germany» Paula Dalla Corte, Ele A, Edb, Jule X.