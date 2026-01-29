Faudra-t-il bientôt payer pour utiliser WhatsApp?

Meta prépare un abonnement WhatsApp optionnel pour éviter les publicités dans les statuts, selon wabetainfo.com. Disponible en Europe dès 2026, son prix pourrait varier selon les pays.

Tobias Bolzern

Whatsapp bientôt payant? Des informations circulent actuellement en ligne, affirmant que le service de messagerie pourrait bientôt coûter quatre euros par mois. Le site autrichien de fact-checking mimikama.at a examiné ces affirmations et les considère comme trompeuses.

Une chose est sûre: les messages, les appels et les groupes sur cette application très populaire resteront gratuits. En revanche, la maison mère Meta prévoirait de nouveaux abonnements destinés aux utilisateurs qui ne souhaitent pas voir de publicité. Il s’agirait plus précisément de l’onglet «Actualités», soit la section où apparaissent les statuts et chaînes. C’est dans cette option que le groupe entend diffuser de la publicité à l’avenir. Ceux qui voudront l’éviter pourraient payer pour l'éviter.

Des plateformes sans publicité

Le site wabetainfo.com a récemment découvert, dans une version test Android de l’application, les premières captures d’écran du futur modèle d’abonnement. On y voit une option intitulée «statuts et chaînes sans publicité». Un prix provisoire de quatre euros par mois y est affiché. La gestion de l’abonnement passerait par Google Play.

A noter: cet abonnement serait facultatif. Par ailleurs, les discussions privées resteraient chiffrées, sans publicité, et les données ne seraient pas utilisées à des fins publicitaires, précise mimikama.at. Cette évolution s’inscrit dans le cadre d’une réglementation européenne obligeant les grandes plateformes à offrir un choix aux utilisateurs: accepter la publicité personnalisée ou opter pour une version payante sans publicité.

Le prix pourrait varier

C’est pour cette raison que Facebook et Instagram proposent déjà, depuis 2023 dans l’Union européenne, des abonnements sans publicité. En passant directement par l’application, ceux-ci coûtent environ 7 francs par mois. Le tarif est plus bas via un navigateur, Meta n’ayant alors pas à reverser de commission aux boutiques d’applications.

Selon ces informations, l’abonnement devrait d’abord être proposé dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. On ignore en revanche s’il sera disponible en Suisse, et à quelle échéance. Blick a sollicité Meta à ce sujet, sans obtenir de réponse à ce stade.

Le groupe ne s’est de toute façon pas encore exprimé publiquement. D’après wabetainfo.com, la fonctionnalité est toujours en développement et prévue pour une mise à jour ultérieure. Le prix de quatre euros n’est pas définitif et pourrait varier selon les pays.

D'autres abonnements en préparation

L’abonnement WhatsApp s’inscrit dans une stratégie plus large. Comme le rapporte techcrunch.com, Meta prévoit de tester, dans les mois à venir, d’autres «abonnements premium» pour Facebook, Instagram et WhatsApp, intégrant des fonctionnalités supplémentaires et des outils d’intelligence artificielle avancés. Cela inclut notamment l’application vidéo Vibes ainsi que des technologies issues de l’ancienne société chinoise d’IA Manus, rachetée par Meta en décembre 2025 pour environ deux milliards de dollars.

Les fonctions de base des plateformes devraient toutefois rester gratuites. Selon un expert ayant analysé le code, un nouvel abonnement Instagram pourrait par exemple permettre de voir qui ne vous suit pas en retour ou de consulter des stories anonymement.

Toujours selon techcrunch.com, ces abonnements premium seraient indépendants de Meta Verified, l’offre existante donnant accès au badge bleu et à un support renforcé, facturée en Suisse 10,95 francs par mois via un navigateur. Meta entendrait s’appuyer sur l’expérience acquise avec Meta Verified pour développer de nouvelles offres payantes. Aucun calendrier précis n’a toutefois été communiqué.

Reste à savoir si la stratégie portera ses fruits. Face à la multiplication des services payants, de nombreux utilisateurs pourraient ressentir une certaine lassitude. Meta devra donc proposer une offre suffisamment attractive pour les convaincre de souscrire un abonnement supplémentaire.