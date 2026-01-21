Scott Bessent a affirmé depuis Davos qu'il rencontrerait Guy Parmelin mercredi. Le secrétaire américain au Trésor a par ailleurs loué le «leadership» du président de la Confédération.

Le secrétaire américain au Trésor couvre Parmelin de louanges et annonce une rencontre

ATS Agence télégraphique suisse

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent va rencontrer le président de la Confédération Guy Parmelin mercredi, a-t-il indiqué. L'Américain a évoqué de «très bonnes relations» avec la Suisse lors d'un point presse en marge du WEF.

Guy Parmelin est très compétent sur le plan économique, a-t-il déclaré mercredi matin depuis la maison américaine basée dans l'église anglaise de Davos. Un accord équitable pour les citoyens américains est à portée de main grâce aux capacités de «leadership» du ministre de l'économie vaudois.

Relations avec l'UE critiquées

Scott Bessent a toutefois indiqué craindre un rapprochement (de la Suisse) avec l'UE, dont la «bureaucratie» affaiblirait l'économie helvétique. Les Etats-Unis ont mené ces derniers jours une offensive diplomatique envers les Européens, les menaçant de surtaxes si le Groenland ne lui était pas cédé.

La Suisse a réussi à faire baisser les droits de douane américains de 39 à 15% en novembre dernier. Un accord doit toutefois encore être formellement établi d'ici au 31 mars pour sécuriser le deal. M. Parmelin s'est jusqu'ici montré prêt à aller de l'avant déjà à Davos sur les négociations, le mandat de négociations étant prêt côté suisse.