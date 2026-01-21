DE
FR

«De très bonnes relations»
Le secrétaire américain au Trésor couvre Parmelin de louanges et annonce une rencontre

Scott Bessent a affirmé depuis Davos qu'il rencontrerait Guy Parmelin mercredi. Le secrétaire américain au Trésor a par ailleurs loué le «leadership» du président de la Confédération.
Publié: 09:47 heures
|
Dernière mise à jour: 09:57 heures
1/2
Le secrétaire américain Scott Bessent s'est exprimé depuis la maison américaine du WEF.
Photo: Markus Schreiber
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent va rencontrer le président de la Confédération Guy Parmelin mercredi, a-t-il indiqué. L'Américain a évoqué de «très bonnes relations» avec la Suisse lors d'un point presse en marge du WEF.

Guy Parmelin est très compétent sur le plan économique, a-t-il déclaré mercredi matin depuis la maison américaine basée dans l'église anglaise de Davos. Un accord équitable pour les citoyens américains est à portée de main grâce aux capacités de «leadership» du ministre de l'économie vaudois.

Relations avec l'UE critiquées

Scott Bessent a toutefois indiqué craindre un rapprochement (de la Suisse) avec l'UE, dont la «bureaucratie» affaiblirait l'économie helvétique. Les Etats-Unis ont mené ces derniers jours une offensive diplomatique envers les Européens, les menaçant de surtaxes si le Groenland ne lui était pas cédé.

La Suisse a réussi à faire baisser les droits de douane américains de 39 à 15% en novembre dernier. Un accord doit toutefois encore être formellement établi d'ici au 31 mars pour sécuriser le deal. M. Parmelin s'est jusqu'ici montré prêt à aller de l'avant déjà à Davos sur les négociations, le mandat de négociations étant prêt côté suisse.

