Votez pour celle que vous préférez!
Blick recherche les plus belles stations de ski de Suisse

Pour la cinquième fois, les Blick Winter Awards recherchent les domaines skiables les plus populaires de Suisse. Du 4 décembre 2025 au 12 février 2026, les fans de sports d'hiver pourront voter pour leurs favoris dans cinq catégories et gagner des prix attrayants.
Publié: 10:37 heures
1/6
Les Blick Winter Awards entrent dans leur cinquième édition.
Photo: Shutterstock
RMS_Portrait_AUTOR_229.JPG
bliki.jpg
Nikolina Pantic et BliKI

Mettez votre casque, chaussez vos skis, et déjà, il est l'heure de dévaler les pistes! Pour beaucoup, cette période marque le début de la saison d'hiver. Avec plus de 276 domaines skiables en Suisse, le choix n'est pas facile, raison pour laquelle Blick recherche vos domaines skiables favoris dans le cadre des Blick Winter Awards. Du 4 décembre 2025 au 12 février 2026, vous pourrez déterminer – pour la cinquième année consécutive – quelles sont les stations suisses qui ont le vent en poupe. Sur winterawards.ch, les lecteurs de Blick peuvent s'inscrire, voter et ainsi participer à la désignation du grand gagnant.

Les différents domaines skiables sont répartis en 5 catégories. Les 68 destinations qui participent au concours se sont inscrites de manière indépendante dans les catégories «Famille», «Intimiste», «Loisirs et plaisir» et «Ski & snowboard». La nouveauté de cette année est la catégorie «Les minis des Alpes», dans laquelle les plus petites stations de ski de Suisse sont mises à l'honneur.

Participez et gagnez des prix

En votant pour sa station favorite, chaque participant peut non seulement lui permettre de se placer sur le podium, mais surtout, et avec un peu de chance, peut gagner des prix alléchants, tels que des cartes journalières de ski pour la famille, des trajets en dameuse et des nuits d'hôtel. Les heureux gagnants seront tirés au sort.

Les tenants du titre pourront-ils défendre leur place?

L'année dernière, plus de 50'000 amateurs de sports d'hiver ont voté pour leurs domaines favoris. Les grands vainqueurs peuvent-ils défendre leur titre ou de nouvelles destinations vont-elles se hisser podium cette année? Réponse le 11 mars 2026, à l'occasion de l'événement Blick Winter Awards! D'ici là, le suspense restera entier.

