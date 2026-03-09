DE
FR

Risque de marginaliser la Suisse
Les opposants alertent sur les dangers de l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions!»

L'alliance «Non à l'initiative du chaos» lance sa campagne contre l'initiative de l'UDC limitant la population suisse à 10 millions d'ici 2050. Les opposants alertent sur des impacts économiques et sociaux majeurs dès 2031.
Publié: il y a 33 minutes
L'UDC ne veut pas d'une Suisse à 10 millions d'habitants.
Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'alliance interpartis «Non à l'initiative du chaos» se lance dans la campagne contre l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions!», en votation le 14 juin. Elle dénonce un texte aux conséquences «très concrètes» sur la vie quotidienne des Suisses dès 2031. L'initiative de l'UDC demande que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions de personnes d'ici 2050.

Pour l'alliance, qui regroupe le PLR, le Centre et le PVL, le PEV et des acteurs économiques, le texte ne tient pas compte du vieillissement de la population. Si la Suisse ne peut plus recruter de main-d'oeuvre étrangère, c'est le fonctionnement même du pays qui sera affecté.

Les opposants craignent aussi que l'initiative ne marginalise la Suisse au niveau mondial. Selon eux, le texte met en péril les accords bilatéraux existants avec l'Union européenne (UE). Ils estiment donc que l'initiative de l'UDC ne «résout aucun des défis actuels, mais crée au contraire toute une série de nouveaux problèmes et incertitudes. «Dès 2031, le chaos menace», selon eux.

