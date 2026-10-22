DE
FR

Des sommes déséquilibrées
Voici combien les partis dépensent pour les prochaines votations

A quelques semaines des votations du 29 novembre, les budgets de campagne commencent à se préciser. La loi sur le matériel de guerre concentre de loin les plus gros moyens financiers. Les partisans du oui investissent passablement.
Publié: 20:26 heures
1/5
La campagne sur la révision de la loi sur le matériel de guerre est celle qui mobilise le plus d'argent.
Photo: EQ Images
20398918 AuthorPlaceholder.png
Ruedi Studer

Les prochaines votations fédérales approchent à grands pas. Quatre objets seront soumis au peuple le 29 novembre, et les campagnes sur le financement additionnel de l'AVS et celle sur la révision de la loi sur le matériel de guerre battent déjà leur plein. Avec de gros moyens financiers engagés, comme le révèle le Contrôle fédéral des finances (CDF).

Le secteur privé se montre particulièrement investi concernant la nouvelle loi sur le matériel de guerre. Cette révision doit notamment assouplir les règles d’exportation d’armes vers plusieurs pays occidentaux, dont de nombreux membres de l’OTAN. Elle prévoit aussi de faciliter certaines réexportations, à l’exception notable de l’Ukraine.

Les partisans de la réforme disposent de moyens considérables. L’Alliance suisse pour la sécurité a récemment déclaré 2,19 millions de francs au Contrôle fédéral des finances. Sur cette somme, 1,25 million provient d’Economiesuisse et 200'000 francs de Swissmem. Cette dernière a par ailleurs déclaré séparément 750'000 francs, dont 250'000 financés par Economiesuisse.

Des moyens plus modestes à gauche

L’Association des officiers du canton de Saint-Gall contribue également à hauteur de 112'500 francs, notamment grâce aux fonds mis à disposition par la Fondation Winkelried du canton. Au total, le camp du oui dispose ainsi d’environ 3 millions de francs.

En face, la gauche et les milieux écologistes disposent de moyens nettement plus modestes, avec un budget actuellement estimé à 580'000 francs. Le comité référendaire prévoit 218'000 francs, tandis que le Parti socialiste consacre 362'000 francs à sa campagne du non.

Déséquilibre concernant l'AVS

Les montants engagés concernant l'arrêté fédéral sur le financement additionnel de l'AVS par le biais d'un relèvement de la TVA ne sont pas aussi importants. Dans le camp opposé au projet, le PLR se montre le plus actif avec un budget d’environ 850'000 francs. Swiss Life apporte de son côté une contribution de 75'000 francs.

L’UDC participe à hauteur de 125'000 francs, mais sans puiser dans ses propres caisses: le parti a reçu 75'000 francs de Swiss Life et 50'000 francs de Swissmem. Le Centre Patronal ajoute 60'000 francs. Au total, les opposants à la hausse de la TVA disposent actuellement d’un peu plus d’un million de francs.

Le camp du oui accuse pour l’instant un retard en matière de financement, avec 581'000 francs déclarés. A ce jour, seuls le Parti socialiste, avec 356'000 francs, et l’Union syndicale suisse, avec 225'000 francs, investissent dans la campagne. Tous deux défendent un mode de financement qui n’était pourtant pas leur premier choix, la gauche ayant préféré une solution reposant sur les cotisations salariales.

Moins d'argent pour les autres objets

La campagne autour de l’initiative sur les feux d’artifice reste, elle, sous la barre du million de francs. Le camp du oui, qui réunit notamment des organisations comme la Protection suisse des animaux, a jusqu’ici annoncé 875'000 francs. L’opposition dispose de moyens nettement plus limités. Selon les chiffres fournis, elle ne disposerait que de 100'000 francs.

Enfin, la campagne autour de l’initiative du Centre sur la fiscalité des couples mariés reste elle aussi modeste. Le parti n’a prévu que 100'000 francs pour défendre son texte. Le camp du non ne dispose guère de davantage de moyens, avec un budget annoncé de 150'000 francs. Il entend ainsi défendre le statu quo fiscal après le vote de mars dernier sur l’imposition individuelle.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Inter Milan v Club Bruges KV - UEFA Champions League 2026/2027
Présenté par
Canal+.png
UEFA Champions League
Paris SG-Barcelone mardi, Sommer mercredi
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus