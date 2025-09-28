Dernière mise à jour: il y a 7 minutes

Les Suisses votent ce dimanche sur deux objets fédéraux: la suppression de la valeur locative et l'introduction d'une identité électronique. Le second projet semble avoir de bonnes chances, tandis que le premier reste incertain.

Les Suisses se prononcent sur deux objets ce dimanche. Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

09:53 heures 09:53 heures Trois cantons romands à la fête Outre les votations fédérales, de nombreux scrutins cantonaux sont également soumis au peuple. Dans le canton de Vaud, il sera question de l’initiative «Sauver le Mormont» et son contre-projet, de l’accès facilité aux droits politiques communaux pour les étrangers et du changement du quorum pour les votations communales et cantonales. A Genève, le point chaud sera le premier tour de l’élection complémentaire pour trouver un successeur à Antonio Hodgers au Conseil d'Etat. Un référendum sur les lois fiscales pour maîtriser les dépenses et les charges et plusieurs initiatives pour favoriser la marche (et son contre-projet), les logements en coopérative et pour protéger la police sont également au programme. Dernier canton romand à l’honneur ce dimanche 28 septembre: Fribourg. Il sera question de l’initiative constitutionnelle «Pour la sauvegarde du lac de la Gruyère et de ses rives» et d’un référendum financier sur la centralisation des activités pénitentiaires. 09:50 heures 09:50 heures Les gros morceaux Au menu du jour, deux objets fédéraux: les Suisse doivent se prononcer sur l’abolition de la valeur locative ainsi que sur le projet d’identité électronique. Selon les derniers sondages, l’e-ID devrait passer la rampe, alors que les choses s’annoncent plus serrées pour la valeur locative. 09:49 heures 09:49 heures Une grosse journée en perspective Bonjour, bienvenue pour suivre en notre compagnie cette journée de votations qui s’annonce riche en émotions! Fin du Live

Les Suisses se prononcent dimanche sur la fin de la valeur locative et sur l'introduction d'une e-ID étatique. Si le deuxième objet a toutes ses chances, le premier est sur le balan.

La valeur locative est une particularité helvétique qui touche les propriétaires qui vivent dans leur maison ou leur appartement. Il s'agit d'un revenu fictif correspondant au revenu que ceux-ci obtiendraient s'ils mettaient leur bien en location.

Le Parlement tente depuis des années de faire tomber l'impôt sur la propriété. Sans succès. Pour son nouveau projet, il a prévu la suppression de la valeur locative tant pour les résidences principales que secondaires.

Issue incertaine pour la valeur locative

Mais ce choix implique des pertes fiscales importantes, notamment dans les cantons touristiques. En contrepartie, les cantons doivent pouvoir introduire un impôt sur les résidences secondaires. C'est sur cet objet que le peuple se prononce. Un oui implique la fin de la valeur locative. En cas de non, les propriétaires seront toujours imposés sur cette valeur fictive.

La réforme profiterait à environ 80% des propriétaires. Mais les effets sont différents selon l'état du bien immobilier. En effet, pour compenser la fin de la valeur locative, les intérêts de la dette hypothécaire, les frais d'entretien et de rénovation de l'immeuble ainsi que les intérêts débiteurs ne seront plus que partiellement déductibles. Selon les derniers sondages, ce projet obtenait encore une courte majorité. L'issue du vote reste toutefois incertaine.

En 2021, le peuple a rejeté par près de 65% des voix l'introduction d'une e-ID. La Confédération prévoyait de sous-traiter l'exploitation des données et de la technologie à des entreprises privées, point qui a joué un rôle important dans le «non».

Une e-ID facultative

Le Conseil fédéral est rapidement revenu à la charge. La nouvelle e-ID sera étatique, ainsi que facultative. Toutes les démarches qui pourront se faire virtuellement pourront continuer à se faire physiquement, selon le gouvernement.

Il sera possible de s'en servir sur Internet, pour demander un extrait du casier judiciaire, un permis de conduire ou une attestation de résidence. Mais aussi pour prouver son âge lors d'un achat d'alcool en ligne par exemple. Dans ce cas, l'entreprise concernée n'aura pas accès à l'e-ID elle-même, le magasin ne verra que si l'âge minimum a été atteint.

Un référendum a été lancé par plusieurs groupes, notamment des opposants aux mesures contre le Covid, ainsi que par le parti Pirate. Contrairement à 2021, la bataille référendaire ne s'est toutefois pas faite sous le signe de l'unité. Cafouillages communicationnels, bisbilles personnelles et invectives ont rythmé la campagne du «non». Sur le plan politique, tous les partis, sauf l'UDC, soutiennent l'e-ID. Ce qui se reflète dans les sondages, qui donnent la réforme gagnante.