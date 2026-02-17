L’initiative sur la neutralité vacille sous la Coupole fédérale. Après le Conseil des Etats, la commission du National la rejette.

Nouveau revers sous la Coupole pour l'initiative sur la neutralité

ATS Agence télégraphique suisse

L'initiative sur la neutralité est en mauvaise posture sous la Coupole fédérale. Suivant le Conseil des Etats, la commission de politique extérieure du National la rejette, par 15 voix contre 10. L'initiative populaire «Sauvegarder la neutralité suisse», déposée par Pro Suisse et des membres de l'UDC, veut qualifier la neutralité helvétique de «perpétuelle et armée». Elle exige aussi, entre autres, que la Suisse n'adhère à aucune alliance militaire ou de défense.

Une définition rigide de la neutralité limiterait inutilement la marge de manœuvre de la Suisse en matière de politique extérieure, alors que la situation actuelle dans le monde est particulièrement incertaine, indiquent mardi les services du Parlement. La commission est aussi opposée à un contre-projet direct, une idée validée par le Conseil des Etats afin de fixer dans la Constitution que la Suisse est neutre. Diverses minorités soutiennent un contre-projet ou l'initiative.