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Deux fois par semaine
Swiss desservira une nouvelle ville française en 2027

Swiss étoffe son offre au départ de Zurich l’été prochain. Dès juin, la ville française de Toulouse sera desservie. La compagnie aérienne suisse augmente par ailleurs la fréquence vers des destinations européennes prisées et desservira plus souvent Tokyo.
Publié: il y a 1 minute
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Swiss étoffe son offre dans le cadre du programme de vols d’été 2027.
Photo: Sven Thomann

En bref

  • Le groupe Lufthansa avec « l’extension de programme la plus importante » pour l’été prochain depuis 2020
  • La compagnie aérienne suisse Swiss desservira désormais Toulouse, la métropole du sud de la France
  • Sur le long-courrier, elle maintient la liaison vers Bangalore, en Inde, et desservira plus souvent Tokyo
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Michael Hotz

Les Suisses peuvent se réjouir: dès l’année prochaine, de nouvelles liaisons aériennes directes relieront de nouvelles destinations. Les compagnies aériennes présentent actuellement leurs programmes de vols d’été pour 2027. La compagnie low cost Easyjet reliera pour la première fois directement depuis Bâle, dès mai, l’île volcanique italienne de Pantelleria, au sud-ouest de la Sicile. Quant à la cité portuaire grecque de Patras, desservie par Helvetic Airways au départ de Berne-Belp dès cet été, elle s’impose comme un véritable secret d’initiés en matière de tourisme.

C’est dans ce contexte que le groupe Lufthansa a levé le voile sur ses nouveautés pour 2027 à travers un communiqué officiel, évoquant «l’extension de programme la plus importante du groupe depuis le début de la pandémie de Covid en 2020», comme l’indique un communiqué de presse.

Lufthansa mise principalement sur de nouvelles liaisons long-courriers au départ de Francfort et de Munich: Edmonton au Canada, Columbus et Phoenix aux Etats-Unis ainsi que la capitale vénézuélienne Caracas figureront désormais au programme des vols. Swiss fait également partie de cette vaste extension du programme de Lufthansa et annonce elle aussi des nouveautés: elle ajoute la ville de Toulouse (F) à son réseau. Du 25 juin au 23 août, la compagnie aérienne helvétique reliera Zurich à la métropole du sud de la France deux fois par semaine.

Les vols vers l’Inde sont maintenus, davantage de vols vers Tokyo

Swiss augmente parallèlement les fréquences vers des destinations européennes prisées pour les vacances et les voyages d’affaires. Il s’agit notamment de la capitale hongroise Budapest, des villes de Hambourg et Brême dans le nord de l’Allemagne, des destinations françaises Paris et Nice ainsi que de la ville serbe de Nis, dans le sud du pays.

Sur le long-courrier, Swiss maintient la liaison vers Bangalore, dans le sud de l’Inde, introduite pour le programme de vols d’hiver actuel, avec cinq vols par semaine. La compagnie desservira également Tokyo plus souvent l’année prochaine qu’auparavant. Du début de la saison estivale jusqu’à fin mai ainsi qu’en octobre, elle desservira quotidiennement la capitale japonaise. Et de juin à septembre, la filiale de Lufthansa fera passer la fréquence de cinq à six vols par semaine par rapport à l’été précédent.

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