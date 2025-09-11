DE
«Ce n'est pas autorisé ici»
Un élu sur le port de la burqa:«Ce n'est pas autorisé ici»

«Montrez votre visage!»: Un élu UDC s’en prend à une touriste en burqa

Les infractions à l'interdiction de se dissimuler le visage ne sont pas suffisamment sanctionnées, s'énerve le chef des Jeunes UDC. Il interpelle désormais lui-même les porteuses de burqa. De son côté, le canton de Berne donne des consignes à la population.
Depuis le début de l’année, la Suisse applique l'interdiction de se dissimuler le visage. Contrairement aux craintes de certains, les amendes ne se sont pas multipliées. Ce faible nombre de sanctions ne s'explique toutefois pas uniquement par le fait que des touristes retirent leur burqa ou renoncent à voyager en Suisse. Dans de nombreux cas, les autorités ont tout simplement les mains liées.

Certaines touristes contournent la loi en portant un masque chirurgical associé à un foulard. En effet, il est toujours autorisé de se voiler le visage pour des raisons de santé. «Nous constatons régulièrement que des masques sont utilisés pour contourner l'interdiction», explique la police cantonale bernoise interrogée par Blick.

«Vous devez montrer votre visage!»

Un stratagème qui irrite profondément Nils Fiechter, président des Jeunes UDC. Il interpelle désormais lui-même les porteuses de burqa. Interlaken, destination bernoise prisée des voyageurs venus du monde arabe, en a été le théâtre. Une vidéo montre le politicien s'approcher d'une femme portant un masque et une burqa et lui fait remarquer qu'en Suisse, il est interdit de se voiler le visage: «In Switzerland you have to show your face!» (en français: «En Suisse, vous devez montrer votre visage!"). La femme se détourne de Nils Fiechter et s'enfuit.

«Que l'interdiction de se dissimuler le visage soit contournée de cette manière me dérange beaucoup», confirme Nils Fiechter à Blick. Il a donc déposé une motion urgente au Parlement cantonal bernois. Il y demande entre autres de prendre des mesures contre les possibilités de contournement et d'attirer l'attention sur l'interdiction par des panneaux.

Il précise toutefois ne pas s'être déplacé à Interlaken pour provoquer la scène: il s'y trouvait déjà pour un shooting photo en vue des élections cantonales de l'an prochain. L'interdiction de se dissimuler le visage remonte à une initiative que le peuple suisse a acceptée en 2021. A l'époque, Nils Fiechter avait fait campagne pour l'initiative populaire avec des méthodes provocantes: en 2016, il avait récolté des signatures sur la Place fédérale en portant une fausse ceinture d'explosifs.

Détention des porteuses de burqa non autorisée

Le gouvernement cantonal bernois vient d'ailleurs de rappeler à la population la marche à suivre. Les infractions peuvent être signalées à la police, souligne la Direction de l’intérieur et de la justice, mais «il serait illégal de retenir une personne jusqu'à l’arrivée des agents».

Nils Fiechter espère que les hôteliers et les restaurateurs appelleront davantage la police s'ils constatent des infractions. «Dans les établissements d'hôtellerie et de restauration, ce n'est en principe pas aux clients de faire respecter le droit et l'ordre.»

