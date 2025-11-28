DE
FR

Vive solidarité
Les évêques suisses en visite dans le village de Blatten

La Conférence des évêques suisses visitera le Lötschental le 1er décembre pour rencontrer la population affectée par l'éboulement de Blatten. Une messe à Kippel et des rencontres avec les habitants sont prévues.
Publié: il y a 37 minutes
Une messe est prévue afin de rencontrer les habitants de Blatten.
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

A la rencontre de ceux qui «ont perdu ce qui leur était cher»: la Conférence des évêques suisses (CES) sera en visite dans le Lötschental (VS) lundi 1er décembre. Les ecclésiastiques partageront une messe et un repas avec la population de Blatten et les autorités de la vallée.

La célébration eucharistique se tiendra dans l'église paroissiale de Kippel et sera présidée par le président de la CES Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. Toute la population de la vallée y a été conviée.

Un apéritif et rencontre avec la population de Blatten sont ensuite prévus, tout comme un souper. Cette visite a lieu dans le cadre de l'une des quatre assemblées ordinaires annuelles de la Conférence des évêques suisses, qui se tient du 1er au 3 décembre à Viège (VS).

Vive solidarité

Très vite après l'éboulement du 28 mai, l'évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey avait dit «pleurer» pour Blatten. Il était allé à la rencontre des habitants le 6 juin.

Les membres de la CES s'étaient, eux aussi, montrés «profondément bouleversés par la catastrophe naturelle sans précédent qui a frappé Blatten.» «Face à cette tragédie, nous exprimons notre solidarité avec la population touchée et nous nous unissons à leurs prières», avaient-ils écrit.

