Le Conseil national a adopté mercredi un postulat pour combattre le radicalisme masculiniste. Patrick Hässig (Vert-e-s/ZH) demande au Conseil fédéral de lutter contre les discours misogynes et violents en ligne.

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse doit agir contre la montée du radicalisme masculiniste. Le National a adopté mercredi, par 135 voix contre 57, un postulat de Patrick Hässig (Vert-e-s/ZH) chargeant le Conseil fédéral de trouver des moyens de lutter face à la manosphère. «Nous sommes tous d'accord que la violence envers les femmes est un problème dans notre pays et que nous ne pouvons plus fermer les yeux», a déclaré le motionnaire. Son texte a été signé par cinq autres conseillers nationaux de tous bords.

Des études montrent que les jeunes hommes sont vite happés par des milieux en ligne toxiques où se propagent la misogynie, la glorification de la violence et des contenus extrémistes, a poursuivi le Vert. Ce constat est incontesté. Le débat a toutefois suscité de vives réactions, l'UDC ciblant la population migratoire. «Les chiffres sont clairs», a rétorqué la ministre de l'intérieur Elisabeth Baume-Schneider. «Si on prend les chiffres des personnes victimes de violences domestiques, les familles suisses sont extrêmement concernées», a-t-elle déclaré.

Les députés ont dans la foulée adopté un postulat visant à mieux préserver les mineurs des contenus pornographiques en ligne. Le Conseil fédéral doit examiner comment concrètement limiter l'accès à ces sites. L'auteur du texte, Niklaus-Samuel Gugger (PEV/ZH), propose d'utiliser l'E-ID comme instrument de contrôle. Le Conseil fédéral était favorable. Le dossier passe au Conseil des Etats.