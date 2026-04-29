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Lutte contre la manosphère
La Conseil national veut agir contre le radicalisme masculiniste

Le Conseil national a adopté mercredi un postulat pour combattre le radicalisme masculiniste. Patrick Hässig (Vert-e-s/ZH) demande au Conseil fédéral de lutter contre les discours misogynes et violents en ligne.
Publié: il y a 17 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 1 minute
Patrick Haessig (Vert-e-s/ZH) le 29 avril 2026, au Conseil national à Berne.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse doit agir contre la montée du radicalisme masculiniste. Le National a adopté mercredi, par 135 voix contre 57, un postulat de Patrick Hässig (Vert-e-s/ZH) chargeant le Conseil fédéral de trouver des moyens de lutter face à la manosphère. «Nous sommes tous d'accord que la violence envers les femmes est un problème dans notre pays et que nous ne pouvons plus fermer les yeux», a déclaré le motionnaire. Son texte a été signé par cinq autres conseillers nationaux de tous bords.

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Des études montrent que les jeunes hommes sont vite happés par des milieux en ligne toxiques où se propagent la misogynie, la glorification de la violence et des contenus extrémistes, a poursuivi le Vert. Ce constat est incontesté. Le débat a toutefois suscité de vives réactions, l'UDC ciblant la population migratoire. «Les chiffres sont clairs», a rétorqué la ministre de l'intérieur Elisabeth Baume-Schneider. «Si on prend les chiffres des personnes victimes de violences domestiques, les familles suisses sont extrêmement concernées», a-t-elle déclaré.

Les députés ont dans la foulée adopté un postulat visant à mieux préserver les mineurs des contenus pornographiques en ligne. Le Conseil fédéral doit examiner comment concrètement limiter l'accès à ces sites. L'auteur du texte, Niklaus-Samuel Gugger (PEV/ZH), propose d'utiliser l'E-ID comme instrument de contrôle. Le Conseil fédéral était favorable. Le dossier passe au Conseil des Etats.

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