Vincent rêvait d'être hôte de l'air
Une fondation suisse vient de réaliser son 4000e rêve d'enfant

Depuis sa création en 1993, la fondation Etoile filante a exaucé exactement 4000 vœux d'enfants touchés par une maladie ou un handicap. Le 22 novembre, Vincent, 12 ans, a ainsi pu vivre son rêve: passer une journée parmi le personnel navigant d'un vol Swiss.
Publié: 20:49 heures
Vincent, âgé de 12 ans et atteint de trisomie 21, rêvait de vivre une journée parmi le personnel navigant d'un vol Swiss.
Photo: Fondation Etoile filante
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Elle s'appelle «Etoile filante» et on imagine que cette fondation suisse tire son nom de la joie qu'elle saupoudre sur son passage, comme une trainée de poussière d'étoile. En trente ans d'action, elle est effectivement parvenue à réaliser des milliers rêves formulés par des enfants et adolescents vivant avec une maladie ou un handicap, afin d'inviter un peu d'insouciance dans leur vie et de leur offrir des instants de bonheur, aux côtés de leurs familles. 

Sauter en parachute, pêcher en pleine mer, nager avec une otarie, rencontrer Minnie Mouse en personne, se transformer en sirène… Tous ces vœux, et bien d'autres encore, ont pu être exaucés dans toute la Suisse, au travers de voyages, d'excursions et d'expériences orchestrées par les équipes bénévoles de la fondation. Le 22 novembre, celle-ci a passé un cap important: celui du 4000e rêve réalisé.

Une journée inoubliable pour Vincent

C'est le jeune Vincent, âgé de 12 ans et atteint de trisomie 21, qui a pu vivre l'aventure de sa vie: participer, le temps d'une journée, aux activités quotidiennes du personnel navigant d'un vol commercial de la compagnie Swiss. Ainsi que le précise un communiqué de presse, le jeune homme souhaitait pouvoir «accueillir les passagers à bord, remettre aux enfants les petits jouets offerts par la compagnie et, surtout, distribuer leurs célèbres chocolats.» 

C'est désormais chose faite, puisque Vincent a pu cocher toutes ces cases, vêtu de l'uniforme Swiss et accompagné de ses parents, lors d'un vol reliant Zurich à Lisbonne. S'il a même reçu l'autorisation de passer un moment dans le cockpit, avec les pilotes, c'est indéniablement la distribution de chocolats qu'il a préférée, parmi toutes les activités de la journée. 

Immense joie et profonde gratitude

Possédant des bureaux à Zurich et Lausanne, la fondation poursuit sa mission, à la recherche de nouveaux vœux à exaucer. 

«Chaque rêve que nous recevons porte en lui une histoire singulière, à l’image de l’enfant qui l’imagine, se réjouit Olivier Geissler, co-directeur de la fondation, toujours dans le communiqué de presse. Nous ressentons une immense joie et une profonde gratitude à l’idée de donner vie à ces rêves, même les plus inattendus. Voir les enfants et les adolescents savourer pleinement ces expériences exceptionnelles est la plus belle récompense de notre engagement.»

Comme quoi, le pouvoir attribué aux étoiles filantes existe vraiment: 4000 rêves, pour une seule étoile, c'est un score plutôt impressionnant. 


