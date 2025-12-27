Des élus veulent interdire le Red Bull au moins de 16 ans

La surconsommation de boissons énergisantes peut engendrer des problèmes de santé pour les adolescents. Le conseiller national valaisan Benjamin Roduit a déposé une motion pour limiter la teneur en caféine de ces breuvages.

Joschka Schaffner

Red Bull a du plomb dans l'aile. Une motion, déposée par le conseiller national valaisan Benjamin Roduit, demande que le Conseil fédéral interdise la vente de boissons énergisantes contenant plus de 150 milligrammes de caféine par litre aux personnes âgées de moins de 16 ans. Elles mettraient en danger la santé mentale et physique des jeunes consommateurs. Et le député du Centre n'est pas le seul à penser cela: du Parti socialiste aux Vert-e-s, en passant par le Mouvement citoyens genevois, beaucoup ont signé cette motion.

Pour le moment, la Suisse fait preuve d'une certaine souplesse concernant la caféine. La législation alimentaire stipule que les boissons en Suisse ne doivent pas contenir plus de 160 milligrammes de caféine par «ration journalière recommandée». Cependant, la Confédération ne définit pas clairement la quantité exacte de cette ration. En principe, elle est fixée à un demi-litre. Cela signifie que la plupart des boissons énergisantes contiennent plus du double de la quantité de caféine par rapport à la limite proposée par le politicien de Saillon.

«Déconseillé aux enfants»

Ces boissons peuvent être particulièrement néfastes pour les adolescents. Pourtant, les fabricants de boissons énergisantes l'indiquent clairement sur leurs emballages: «Déconseillé aux enfants.» Et ils veillent également, dans leurs publicités, à ne pas cibler les jeunes. C'est en tout cas ce qu'avait a déclaré Adrian Haut de Red Bull Suisse au «Tages-Anzeiger» en début de semaine.

Cela n'empêche pas les jeunes de figurer parmi les plus grands consommateurs de boissons énergisantes. Selon une enquête menée auprès d’ados en 2022, plus d’un tiers des garçons et environ un quart des filles suisses âgés de 15 ans en consomment au moins une fois par semaine. Or, plusieurs études indépendantes réalisées ces dernières années ont démontré que la consommation excessive de ces boissons peut entraîner des problèmes de santé tels que l’insomnie, l’anxiété et l’obésité.

La Suisse n'est pas le seul pays à prendre le taureau par les cornes face aux problèmes que peut engendrer Red Bull et autres boissons contenant beaucoup de caféine. Le Royaume-Uni examine actuellement une interdiction aux moins de 16 ans. Mais le Conseil fédéral, lui, est moins emballé. Plutôt que de tenter d'imposer des limites sur le taux de caféine, le gouvernement préférerait se concentrer sur la réduction de la teneur en sucre des boissons, la Suisse n'ayant aucune limite supérieure dans le domaine.

La question de la liberté individuelle

La conseillère nationale écologiste Manuela Weichelt réclame désormais une limite de cinq grammes de sucre par décilitre. L'élue zougoise a précisé que cette limite correspond à celle fixée par de nombreux pays européens. Mais cette idée ne fait pas l'unanimité. Tant sur la question du sucre que de la caféine, le Parlement est divisé, comme le rapporte le «Tages-Anzeiger».

Le conseiller national UDC Andreas Glarner (s'y oppose même avec beaucoup de véhémence. «La responsabilité individuelle existe bel et bien.» Avant de relever également une contradiction: «Ils veulent interdire les boissons sucrées et le Red Bull, mais la Confédération subventionne la production de sucre et la vente de vin suisse. C'est incohérent», explique l'élu argovien au quotidien zurichois.

Contrairement à Andreas Glarner, le Zurichois Patrick Hässig expert en politiques de santé chez GLP, constate un réel problème lié à la consommation de sucre. Cependant, l'élu des Vert'libéraux estime qu'interdire les boissons énergisantes aux moins de 16 ans n'est pas la solution. Pour lui, ce sont plutôt les parents qui en consomment eux-mêmes qui devraient donner le bon exemple à leurs enfants.