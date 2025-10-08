La radio locale Rhône FM révèle ce mardi 7 octobre que la Migros partenaire de la commune valaisanne de Chamoson a pris une décision audacieuse: interdire les boissons énergisantes aux moins de 16 ans.
Le gérant du magasin explique à la chaîne audiovisuelle publique qu'il s'inquiétait de voir de plus en plus de jeunes acheter – parfois en grosses quantités – ces breuvages excitants déconseillés aux mineurs. Il voulait donc «agir» face à ce qu'il estime être «une question de santé publique».
Initiative individuelle
La porte-parole valaisanne de la Migros précise qu'il s'agit d'une initiative locale, les Migros partenaires bénéficiant d'une certaine autonomie. A l’échelle nationale, le géant orange n’imposera donc aucune limite d’âge pour les boissons énergisantes.
Interrogés par la RTS, les élus valaisans sont mitigés: si la gauche salue cette initiative, la droite se montre plus sceptique.