DE
FR

Interdiction d'énergisants
Une Migros partenaire valaisanne prend une décision osée pour le bien des jeunes

La Migros partenaire de Chamoson (VS) a décidé d'interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans, révèle ce mardi Rhône FM. Cette décision audacieuse du gérant vise à protéger la santé des jeunes.
Publié: 16:30 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 56 minutes
Partager
Écouter
Le gérant de la Migros partenaire de Chamoson a voulu protéger les jeunes. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

La radio locale Rhône FM révèle ce mardi 7 octobre que la Migros partenaire de la commune valaisanne de Chamoson a pris une décision audacieuse: interdire les boissons énergisantes aux moins de 16 ans. 

Actus sur Migros
Migros retire 1000 produits de son assortiment
Pour une offre «plus claire»
Migros retire un produit sur dix de son assortiment
Cette année, il n'y aura pas de Noël pour les employés de Migros
Anniversaire trop coûteux
Cette année, il n'y aura pas de Noël pour les employés de Migros

Le gérant du magasin explique à la chaîne audiovisuelle publique qu'il s'inquiétait de voir de plus en plus de jeunes acheter – parfois en grosses quantités – ces breuvages excitants déconseillés aux mineurs. Il voulait donc «agir» face à ce qu'il estime être «une question de santé publique». 

Initiative individuelle

La porte-parole valaisanne de la Migros précise qu'il s'agit d'une initiative locale, les Migros partenaires bénéficiant d'une certaine autonomie. A l’échelle nationale, le géant orange n’imposera donc aucune limite d’âge pour les boissons énergisantes.

Interrogés par la RTS, les élus valaisans sont mitigés: si la gauche salue cette initiative, la droite se montre plus sceptique. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus