La Migros partenaire de Chamoson (VS) a décidé d'interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans, révèle ce mardi Rhône FM. Cette décision audacieuse du gérant vise à protéger la santé des jeunes.

Une Migros partenaire valaisanne prend une décision osée pour le bien des jeunes

Le gérant de la Migros partenaire de Chamoson a voulu protéger les jeunes. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

La radio locale Rhône FM révèle ce mardi 7 octobre que la Migros partenaire de la commune valaisanne de Chamoson a pris une décision audacieuse: interdire les boissons énergisantes aux moins de 16 ans.

Le gérant du magasin explique à la chaîne audiovisuelle publique qu'il s'inquiétait de voir de plus en plus de jeunes acheter – parfois en grosses quantités – ces breuvages excitants déconseillés aux mineurs. Il voulait donc «agir» face à ce qu'il estime être «une question de santé publique».

Initiative individuelle

La porte-parole valaisanne de la Migros précise qu'il s'agit d'une initiative locale, les Migros partenaires bénéficiant d'une certaine autonomie. A l’échelle nationale, le géant orange n’imposera donc aucune limite d’âge pour les boissons énergisantes.

Interrogés par la RTS, les élus valaisans sont mitigés: si la gauche salue cette initiative, la droite se montre plus sceptique.