Migros supprime ses propres marques. Un millier de produits sont ainsi retirés des rayons. Ce sont surtout les doublons qui doivent disparaître.

1/6 Migros s'en prend à ses propres marques. Photo: Riccarda Campell

Robin Wegmüller

Après la grande transformation des marques spécialisées de Migros, le géant orange coupe désormais dans les rayons des supermarchés. C'est désormais clair: 80 des quelque 250 marques propres vont disparaître. Cela a également des conséquences sur le nombre de produits proposés: 10% des articles disparaîtront au cours des deux prochaines années. C'est ce que rapportent les journaux de «CH Media».

Dans le «Migros Magazine», le chef du marketing Rémy Müller l'a déjà laissé entendre: «Nous sommes en train de revoir nos assortiments et de nous séparer de nombreux doublons.» Il s'agit en l'occurrence des marques propres nationales. Par exemple le condiment Mirador, les barres Risoletto et la lessive Total. Ces articles sont disponibles dans l'ensemble des supermarchés Migros, du Tessin à Schaffhouse.

1000 produits sont concernés

Cet assortiment comprend environ 10'000 articles. En conséquence, le détaillant va retirer environ 1000 produits des rayons, comme le confirme la porte-parole Prisca Huguenin-dit-Lenoir à CH Media. «Cette adaptation s'inscrit dans le cadre de notre stratégie, afin de rendre notre offre plus claire et plus lisible.»

Il s'agit, selon elle, d'un réexamen global de l'offre. «L'objectif est de réduire les marques moins connues ou les produits faisant doublon afin de faciliter l'expérience des courses.» A l'avenir, celui qui se trouvera devant le rayon réfrigéré des yaourts n'aura donc bientôt plus à choisir entre ce qui lui semble être des dizaines de marques.

Des dépenses en moins

A travers ces coupes dans l'assortiment de produits, Migros va réaliser des économies. En effet, un plus grand assortiment signifie plus de frais de livraison et de stockage, mais également des frais de personnel plus élevés. Les clients devront s'accommoder du fait que leur produit préféré ne sera peut-être plus disponible.

Comme annoncé, certaines marques propres disparaissent complètement. Sont surtout concernées les lignes que presque personne ne connaît. Le chef du marketing Müller a déclaré dans «Migros Magazine»: «Tout le monde connaît Frey, Farmer ou Blévita. Mais qui a déjà entendu parler de Oh!, notre marque high-protein»? A l'avenir, de nombreux produits s'appelleront tout simplement «Migros».

Au lieu de marques propres comme M-Classic ou Oh!, le logo Migros ne figurera plus que sur le shampoing, le fromage cottage ou les snacks. Même la marque culte M-Budget ne sera pas épargnée par Migros.