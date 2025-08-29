Dernière mise à jour: il y a 58 minutes

La vente d'Hotelplan par Migros à Dertour a été approuvée par la Comco. A la suite de cette acquisition, Laura Meyer, directrice d'Hotelplan, quittera son poste de CEO le 30 septembre 2025 dans le cadre d'une réorganisation managériale.

La directrice d'Hoptelplan Laura Meyer quitte son poste le 30 septembre 2025. Photo: Philippe Rossier

Nicola Imfeld

L'affaire Hotelplan touche à sa fin. La Commission fédérale de la concurrence (Comco) a en effet approuvé mardi la vente par Migros du voyagiste au tour-opérateur allemand Dertour. Ce dernier annonce dorénavant le départ de la directrice d'Hotelplan, Laura Meyer.

«Avec la réalisation de l'achat, les responsabilités de management sont également réorganisées et les tâches de la direction du groupe sont désormais décentralisées. Dans ce contexte, Laura Meyer a décidé de poursuivre son parcours professionnel en dehors de l'entreprise et met un terme à son rôle de CEO du groupe Hotelplan au 30 septembre 2025», écrit Dertour.

Aucun changement pour les clients

L'acquisition concerne quatre des cinq unités d'affaires du désormais ex-voyagiste de Migros, rappelle Dertour dans un communiqué. Les activités reprises sont les agences de voyage ainsi que l'organisation de voyages en Suisse, Allemagne et en Grande-Bretagne. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.

Rien ne devrait changer pour les clients, assure le géant allemand du voyage, lui-même contrôlé par le détaillant Rewe et propriétaire en Suisse des enseignes Kuoni et Helvetic Tours, puisque les marques «populaires» seront maintenues et continueront d'être développées. Tous les voyages planifiés seront maintenus, souligne le communiqué. Du côté des partenaires commerciaux de Hotelplan, les conditions resteront inchangées pour l'année en cours. L'élaboration de nouvelles clauses pour 2026 est en cours.

Les 2500 collaborateurs du groupe Hotelplan, répartis sur 238 sites dans 20 pays seront repris, avait indiqué le géant de la distribution Migros lors de l'annonce de la vente, en février dernier.

Structure de direction en mouvement

Les unités opérationnelles en Suisse, Allemagne et Grande-Bretagne seront rattachées à la filiale correspondante de Dertour dans chaque pays, afin de renforcer les marques locales. Les fonctions groupe d'Hotelplan seront transférées dans l'unité Dertour Suisse, est-il précisé. Par ailleurs, les activités fraîchement acquises seront intégrées à la plateforme technologique commune du groupe allemand.

La fusion entraîne également des changements dans la structure de direction de Hotelplan. Outre Laura Myer, le chef financier (CFO) et directeur général adjoint Markus Glesti assurera l'intérim durant douze mois avec le titre de responsable Hotelplan Group. Il supervisera le processus d'intégration.

Les autres membres de la direction de Hotelplan vont quitter l'entreprise à fin septembre. Il s'agit de Nicole Pfamatter, patronne de Hotelplan Suisse, de Torge Petersen, directeur opérationnel, et de Joe Ponte, directeur général de Hotelplan UK.

Pas d'entrave à la concurrence

Stephanie Schulze, directrice générale de Dertour Suisse, chapeautera l'ensemble des activités helvétiques du groupe allemand, à la tête d'un comité exécutif bien étoffé. En plus de Markus Glesti, il comptera les chefs des opérations Alexander Brändle et Verda Birinci-Reed, la directrice des ventes Annette Kreczy, le directeur de l'information Roman Wetli, le chef du numérique Niels Bartel, les CFO Olivier Weiss et Björn Eckardt, le responsable des ressources humaines Walter Jung ainsi que les directeurs de la communication Stephan Kurmann et Muriel Wolf Landau.

Outre-Rhin, la patronne de la filiale locale de Dertour, Sabine Jordan Glaab, dirigera uniquement le voyagiste Vtours que Hotelplan avait racheté en 2019. Quant à l'activité Hotelplan UK, elle sera sous la responsabilité de Francis Torilla, chef de Dertour en Grande-Bretagne.

Migros avait annoncé avoir finalisé les discussions concernant la cession du groupe Hotelplan à Dertour en février dernier. Dans le cadre de l'opération, le géant orange avait aussi cédé sa filiale Interhome, active dans la location d'appartements et de maisons de vacances à Hometogo, pour 150 millions de francs ainsi que des paiements différés d'un maximum de 85 millions.

La Comco n'a rien trouvé à redire au sujet de la reprise de Hotelplan par Dertour, estimant jeudi au terme d'un examen approfondi que cette transaction n'entravait en rien la concurrence en Suisse dans le secteur des offres de voyages.