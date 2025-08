Partir sur un coup de tête au bord de la mer, c’est la tendance du moment en Suisse. Les réservations de dernière minute explosent et pas seulement à cause de la météo maussade. De nombreux hôtels ont aussi revu leurs tarifs à la baisse.

1/4 Les réservations de dernière minute augmentent nettement en juillet. Photo: Sven Thomann

Robin Wegmüller

Les Suissesses et les Suisses rêvent de Méditerranée… et réservent sur un coup de tête. C’est ce que révèle un sondage du portail Travelnews. Chez Hotelplan, les réservations de dernière minute ont bondi de près de 30% en juillet et août dans certains segments.

Bains de mer et city trips sont particulièrement prisés. Les destinations les plus demandées? Espagne, Grèce, Italie, Turquie, Tunisie, Chypre et même l’Egypte. Dertour Suisse confirme cette tendance: les voyages de dernière minute explosent, tant sur Internet qu’en agence. «Certains départs ont eu lieu dans les trois jours», indique Stephan Kurmann, porte-parole de l’entreprise. Mais à quoi cela est-il dû?

La météo

L'une des raisons est évidente. La météo n'a pas été clémente avec les Suisses en juillet. Il y a eu 20 jours de pluie en ce mois d'été, les températures sont parfois descendues en dessous de vingt degrés. Rien d'étonnant à ce que les Suisses soient attirés par la chaleur de la Méditerranée.

«Dès qu’il est devenu clair que la situation météorologique pluvieuse en Suisse allait se prolonger, de nombreux voyageurs ont adapté leurs plans de vacances à court terme», constate Stephan Kurmann pour le portail. Alors qu’en juin, la Suisse séduisait encore comme destination de vacances, elle a nettement perdu de son attrait en juillet. Cela ne semble toutefois pas menacer le secteur hôtelier, qui pourrait battre son record de nuitées cette année.

Les offres hôtelières

Les hôtels ont également contribué à l'explosion des réservations de dernière minute. Victoria Studer, cheffe des achats au sein du groupe Hotelplan pour Vtours, Hotelplan et Vacances Migros, a expliqué dans une interview accordée à Travelnews que de nombreux hôtels de la région méditerranéenne avaient joué au poker avec des prix beaucoup trop élevés. Or, jusqu'à récemment, de nombreuses chambres étaient encore vides. «De nombreux hôtels ont réduit à court terme les tarifs de haute saison de 30 à 40%», estime Victoria Studer.

Pour les Suisses qui voulaient éviter le mauvais temps, il s'agissait bien sûr d'offres intéressantes. De plus, selon les portails de voyage, il arrive de toute façon de plus en plus souvent que les familles réservent leurs vacances d'été à la dernière minute dans la zone la moins chère.

Les vols

Les vols ont également été moins chers en juillet. Selon l'Office fédéral de la statistique, les prix du transport aérien ont baissé de 5,6% par rapport au mois de juin précédent et même de 6% par rapport à juillet 2024.

Si vous souhaitez encore partir spontanément en Méditerranée, il n'est pas trop tard. Selon Hotelplan, ce sont surtout la Grèce, l'Espagne, la Tunisie et Chypre qui convainquent encore avec de bonnes offres.