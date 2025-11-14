Les vols d'essence explosent dans les stations vaudoises

Au menu de ce vendredi 14 novembre: les vols d'essence, la Suisse remplit les poches de Washington, les salles d'injection lausannoises, Parmelin aux Etats-Unis et pour finir la motivation des Suisses aux dernières votations.

Parmi les 70'000 cas de carburant en Suisse, près de 10'000 se déroulent dans le canton de Vaud. Photo: Shutterstock

Pour cette dernière ligne droite avant le week-end, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un florilège d'infos de ce vendredi 14 novembre. Alors que nous réserve l'actu suisse aujourd'hui? Réponse:

1 Vaud fait face à une vague de vols de carburant

Près de 10’000 vols de carburant sont recensés chaque année dans le canton de Vaud, un phénomène favorisé par l’absence de prépaiement dans les stations-service, rapporte «24 heures». Certaines installations, notamment sur l’axe autoroutier de La Côte, sont visées à répétition. Lorsqu’une plaque d’immatriculation peut être identifiée, les exploitants transmettent systématiquement une dénonciation et mandatent l’entreprise de recouvrement Beppo, qui traite environ 70’000 cas par an en Suisse. Le manque à gagner se chiffre en millions de francs, tandis que la justice vaudoise, déjà très sollicitée, gère ces infractions via les «affaires de masse», qui prononcent amendes, frais administratifs et remboursement des pleins impayés.

2 La Suisse rapporte plus de 1,5 milliard à Washington

Les Etats-Unis ont perçu depuis avril plus de 1,5 milliard de dollars de droits de douane sur les importations suisses, a calculé la «Neue Zürcher Zeitung» dans son édition de vendredi. A cause de la paralysie budgétaire américaine, qui a pris fin jeudi, les données des douanes américaines ne sont disponibles que jusqu'en juillet, relève le journal. Le montant des taxes prélevées dès avril a bondi pour atteindre 220 millions de dollars en juillet. Les valeurs à partir du mois d'août, avec un taux de droits de douane de 39%, ne peuvent être estimées que de manière approximative sur la base des statistiques suisses d'exportation, précise la «NZZ». Comme les calculs reposent sur des hypothèses prudentes, les recettes réelles devraient être plus élevées, ajoute-t-elle.

3 Huit usagers sur dix des salles lausannoises sont vaudois

Huit personnes sur dix fréquentant les deux locaux d'injection de drogue de Lausanne sont des Vaudois, indique une analyse d'Unisanté, le Centre universitaire vaudois de médecine générale et de santé publique, relayée vendredi par «ArcInfo». Environ 10% viennent du Valais, 5% de Neuchâtel et 5% d'ailleurs. Ces évaluations reposent sur la base d'un entretien mené avec les consommateurs de drogue lors de leur première visite. Face à la crise du crack, la ville de Lausanne a décidé de réserver ses deux espaces de consommation sécurisés de la Riponne et du Vallon aux seuls Vaudois en 2026. Les horaires y seront étendus et la présence policière sera également renforcée.

4 Parmelin optimiste sur les droits de douane

Le ministre suisse de l'Économie Guy Parmelin s'est montré optimiste dans la nuit de jeudi à vendredi après sa visite à Washington pour discuter des droits de douane américains. «Nous avons eu une très bonne discussion et avons pu clarifier presque tous les points», a-t-il dit à la radio SRF. «Dès que ces points auront été définitivement clarifiés, de plus amples informations seront communiquées», a-t-il précisé. Selon un haut responsable américain ayant participé à la réunion entre Guy Parmelin et le représentant de la Maison Blanche pour le commerce Jamieson Greer, «les échanges ont été très positifs».

5 Pourquoi la Suisse a dit oui à l’e-ID et à la fin de la valeur locative

L'analyse VOX des votations fédérales du 28 septembre sur l'e-ID et la valeur locative est publiée vendredi. Elle se base sur un sondage réalisé à la sortie des urnes. Les personnes interrogées ont été invitées à indiquer les raisons qui ont motivé leur vote. Le 28 septembre, les électeurs se sont prononcés à une faible majorité (50,4%) en faveur de la création d'une carte d'identité électronique. Le projet avait été rejeté lors d'un premier scrutin. Le deuxième objet soumis au peuple, celui visant à supprimer la valeur locative, a, en revanche, été clairement approuvé.