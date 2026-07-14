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Une enquête a été ouverte
Un senior décède à l'hôpital après une chute dans le Valais

Un randonneur de 70 ans est décédé des suites de ses blessures après une chute sur un sentier près de Mund, dans le Valais. L'accident s'est produit le 24 juin dans la forêt de Gumperwald. Le parquet a ouvert une enquête.
Publié: 17:38 heures
Un randonneur de 70 ans est décédé des suites de ses blessures après une chute sur un sentier près de Mund. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Un randonneur de 70 ans a succombé à ses blessures après une chute sur un sentier de randonnée près de Mund, dans le Haut-Valais. Ce Suisse avait fait une chute dans la région de Gumperwald le 24 juin et s'était gravement blessé.

Au moment de la chute, le randonneur se trouvait en compagnie d'une autre personne sur le sentier de randonnée Honalpa-Honegga, sur le territoire communal de Naters, a indiqué mardi la police cantonale du Valais. Son compagnon a alerté les secours, qui sont intervenus à bord d'un hélicoptère d'Air Zermatt.

Après avoir reçu les premiers soins, la victime a été transportée par hélicoptère à l'hôpital. C'est là qu'elle a succombé à ses blessures lundi. Le ministère public valaisan a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

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