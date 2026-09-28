ATS Agence télégraphique suisse
Un Suisse de 76 ans a fait une chute qui lui a coûté la vie samedi dans la région du Nessultal, un territoire situé sur la commune de Brigue-Glis. A leur arrivée, les secours n'ont pu que constater son décès.
Pour des raisons que l'enquête devra déterminer, le septuagénaire a fait une chute au lieu-dit «Schilte». Son accompagnant a immédiatement alerté les secours.
Ceux-ci se sont rendus sur les lieux de l’accident à bord d’un hélicoptère d’Air Zermatt, engagé par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS 144). Les secouristes n’ont rien pu faire pour sauver le randonneur, précise la police valaisanne dans un communiqué lundi. Le Ministère public du Haut-Valais a ouvert une enquête.
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