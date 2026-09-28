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Chute mortelle
Un randonneur perd la vie au-dessus de Brigue

Un septuagénaire a fait une chute mortelle lors d'une randonnée samedi. Les faits se sont déroulés sur la commune de Brigue-Glis.
Publié: il y a 12 minutes
Les secouristes n’ont rien pu faire pour sauver le randonneur, a indiqué la police valaisanne (photo d'illustration).
Photo: Olivier Maire
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ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse de 76 ans a fait une chute qui lui a coûté la vie samedi dans la région du Nessultal, un territoire situé sur la commune de Brigue-Glis. A leur arrivée, les secours n'ont pu que constater son décès.

Pour des raisons que l'enquête devra déterminer, le septuagénaire a fait une chute au lieu-dit «Schilte». Son accompagnant a immédiatement alerté les secours.

Ceux-ci se sont rendus sur les lieux de l’accident à bord d’un hélicoptère d’Air Zermatt, engagé par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS 144). Les secouristes n’ont rien pu faire pour sauver le randonneur, précise la police valaisanne dans un communiqué lundi. Le Ministère public du Haut-Valais a ouvert une enquête.

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