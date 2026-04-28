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Commis dans le canton de Vaud et du Valais
Un multirécidiviste prochainement expulsé de Suisse

Un homme jugé mardi à Martigny a reconnu 40 délits, notamment des vol de vélos électriques, entre janvier 2022 et mars 2023. Il risque 55 mois de prison et 10 ans d'expulsion du territoire suisse.
Publié: 15:41 heures
Le multirécidiviste a reconnu 40 délits réalisés dans les cantons du Valais et de Vaud.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Jugé mardi à Martigny (VS), un ressortissant moldave devrait écoper de 55 mois de prison ferme et d'une expulsion du territoire suisse de dix ans. Dans le cadre d'une procédure simplifiée, l'homme a reconnu 40 délits au préjudice de plus de 50 personnes ou sociétés.

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L'homme venu de l'Est de l'Europe a plaidé coupable pour divers chefs d'accusation: représentation de la violence, vol par métier et en bande, dommage à la propriété, violation de domicile, pornographie, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite sans autorisation et divers délits à la loi sur les armes. Deux pistolets lui ont notamment été séquestrés.

Vol de vélos électriques

Entre janvier 2022 et mars 2023, le prévenu a commis, seul ou en compagnie de tiers, des infractions contre le patrimoine, notamment dans les cantons du Valais (40 cas) et de Vaud.

Le principal trafic de l'accusé et ses complices consistait à voler des vélos, électriques ou non, puis de les sortir du territoire suisse grâce à de fausses factures créées par le prévenu. Ils étaient ensuite vendu à l'étranger, via Internet.

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