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Quatre ans de détention
Jeune condamné pour tentative d'assassinat et de viol à Baden (AG)

Un Suisse d’une vingtaine d’années a été condamné à Baden pour tentative d’assassinat et de viol sur une jeune fille en 2023. Il écope de quatre ans de détention et d’une thérapie sous surveillance.
Publié: il y a 52 minutes
Mineur au moment des faits, l'accusé se serait introduit chez une jeune fille pour l'agresser sexuellement.
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ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse a été condamné par le tribunal des mineurs de Baden (AG) pour tentative d'assassinat et de viol. L'accusé, aujourd'hui âgé d'une vingtaine d'années, s'était introduit en 2023 au domicile d'une jeune fille et l'avait agressée.

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Le tribunal des mineurs a reconnu l'accusé coupable, entre autres, de tentative d'assassinat par dol éventuel, de tentative de viol et de tentative d'actes sexuels avec des enfants, selon un communiqué publié mardi. Il a prononcé une peine privative de liberté de quatre ans, suspendue au profit d’un placement dans un établissement approprié combiné à une thérapie ambulatoire.

Mesures de protection ordonnées

Le ministère public accusait le mineur au moment des faits d'avoir pénétré de nuit, en septembre 2023, dans une maison individuelle dans l'intention de violer une jeune fille. Il aurait ainsi accepté le risque de blesser mortellement la victime, voire de la tuer. L'accusé a été surpris et s'est enfui mais la victime a subi des blessures et a été traumatisée.

La justice a aussi ordonné des mesures de protection: le condamné se voit interdit d’exercer toute activité impliquant un contact régulier avec des mineurs. Il lui est aussi interdit d'entrer en contact avec la victime et d'approcher sa commune de résidence. Il doit en outre verser des dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité pour préjudice moral à la victime et à ses proches.

Ces mesures s'appliquent jusqu'à ce que le jeune homme atteigne l'âge de 25 ans révolus. Le tribunal des mineurs de Baden a rendu son verdict à l'issue d'un procès basé sur des indices. Le jugement n'est pas encore définitif et la présomption d'innocence continue de s'appliquer.

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