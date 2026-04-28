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Procès du magnat d'Hollywood
L'actrice Jessica Mann livre un nouveau témoignage clé contre Harvey Weinstein

Jessica Mann a témoigné mardi à New York contre Harvey Weinstein, accusé de l'avoir violée en 2013. Ce nouveau procès survient après l'annulation d'une condamnation en 2020 et l'absence de verdict en 2025.
Publié: 09:07 heures
En 2020, des tensions dans le jury avaient conduit le juge à déclarer nulle la procédure concernant Jessica Mann.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'ancienne actrice américaine Jessica Mann a témoigné mardi à la barre de ses premières rencontres avec Harvey Weinstein, à l'occasion du nouveau procès pour viol de l'ancien magnat d'Hollywood à New York, dont la chute avait provoqué le mouvement #MeToo.

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Déjà incarcéré dans le cadre d'autres procédures judiciaires, Harvey Weinstein comparait de nouveau pour l'accusation de viol portée par Jessica Mann, qui affirme avoir été agressée dans une chambre d'hôtel à Manhattan. Cette audience fait suite à l'annulation d'une première condamnation prononcée en 2020 et à l'échec du jury à rendre un verdict en 2025 sur ce chef d'accusation.

Position de mentor

L'aspirante comédienne a raconté les compliments et la flatterie que le fondateur des studios Miramax, aujourd'hui âgé de 74 ans, lui a adressé dans les semaines précédents les faits étudiés par le tribunal. «J'avais le sentiment que c'était quelqu'un de bien, qu'il se proposait d'être un mentor pour moi», a-t-elle déclaré à l'audience dans un tribunal de New York, veste beige sur les épaules.

Quand ils se rencontrent lors d'une soirée début 2013, elle est une jeune aspirante actrice de 27 ans, lui des grands poids lourds du cinéma américain. «Il m'a dit que j'étais plus belle que Natalie Portman», a déclaré Jessica Mann lundi. Elle s'est souvenue de penser au «miracle» qui lui arrive alors, être soutenue par un personnage aussi puissant dans le monde d'Hollywood.

La voix cassée, elle a marqué plusieurs pauses à la barre pour reprendre son témoignage, semblable à ceux livrés lors des précédents procès de 2020 et 2025. Selon son récit, le producteur américain l'a invité dans sa chambre d'hôtel en mars 2013, là où s'est produit selon elle le viol.

Harvey Weinstein, assis dans un fauteuil roulant en raison de problèmes de santé, a plusieurs fois secoué la tête pendant la prise de parole de Jessica Mann, qui doit se poursuivre mardi. La défense assure de son côté que la relation était consentie.

Déjà condamné à 16 ans de prison

Lors de son précédent procès, en juin 2025 à Manhattan, Harvey Weinstein avait été reconnu coupable d'agression sexuelle sur l'ancienne assistante de production Miriam Haley, forcée à subir un cunnilingus en 2006, et acquitté pour une agression sexuelle similaire présumée la même année sur la mannequin polonaise Kaja Sokola. Mais des tensions apparues lors des délibérations du jury avaient conduit le juge à déclarer nulle la procédure concernant Jessica Mann, ouvrant la voie à un nouveau procès.

Le producteur de «Pulp Fiction» et «Shakespeare in Love» a par ailleurs fait appel de sa condamnation en 2023 en Californie à 16 ans de prison pour le viol d'une actrice européenne, survenu plus de dix ans auparavant. Plus de 80 femmes l'ont accusé de violences sexuelles depuis 2017.

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