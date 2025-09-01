Le Valais envisage de créer sa propre université, principalement à distance. Le Conseil d'Etat a adopté un projet de loi pour transformer UniDistance Suisse en Uni Valais-Wallis. Le Grand Conseil devra se prononcer avant la fin de l'année.

Le Valais veut se doter d'une université, surtout à distance

Conseiller d'Etat en charge de l'économie et de la formation, Christophe Darbellay a fait du dossier «université» une priorité pour le Valais. Photo: CYRIL ZINGARO

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d'Etat valaisan vise à doter son canton d'une université, prioritairement à distance. Afin d'avancer dans le processus, il a adopté un projet de loi (LUVa). Le Grand Conseil devra statuer en la matière, avant la fin de l'année.

L'objectif est de faire d'UniDistance Suisse, une université cantonale sous le nom d'Uni Valais-Wallis. Cette nouvelle entité restera axée sur la formation à distance et à temps partiel, comme indiqué, lundi, lors d'une conférence de presse.

Pas pour tout de suite

L’entrée en vigueur de la LUVa est prévue à l’horizon 2028, sous réserve d’une décision positive du Conseil suisse d’accréditation, au printemps 2027.

Les activités de formation et de recherche en cours au sein d'UniDistance Suisse, le personnel engagé par la Fondation actuelle ainsi qu’une part significative des actifs de la Fondation seront transférées à l’Uni Valais-Wallis.

Le projet de loi proposé doit permettre de lister les missions de formation, de recherche et de prestations une université valaisanne, tout en garantissant son autonomie.