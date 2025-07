Cet alpiniste a disparu depuis plusieurs jours en Valais

La police est à la recherche de cet alpiniste disparu en Valais. Photo: DR

Marian Nadler

Le vendredi 11 juillet 2025, à 9h30, Andrea C. a pris le téléphérique de Saas-Grund à Hohsaas, en Valais. Le disparu est un alpiniste âgé de 57 ans qui faisait une randonnée dans la région du Lagginhorn et du Weissmies. Depuis, ses proches sont sans nouvelles de lui, selon un communiqué de la police cantonale valaisanne.

Andrea C. mesure 1 mètre 68, est de corpulence mince et a les cheveux grisonnants coupés court. Il a les yeux marron et une barbe de trois jours. Il porte un pull gris, un sac à dos rose et une corde d'escalade violette. Andrea parle italien. Toute personne susceptible de fournir des informations est priée de contacter la police cantonale au +41 27 326 56 56.