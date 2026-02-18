DE
La route ouvrira à 16h
La Vallée valaisanne de Saas bientôt à nouveau accessible

La route entre Saas-Balen et Stalden (VS), fermée depuis lundi soir en raison du danger d'avalanche, rouvrira mercredi à 16h00. Les voitures et bus pourront à nouveau relier la vallée de Saas et Viège.
La route entre Saas-Balen et Stalden (VS), fermée depuis lundi soir en raison du danger d'avalanche, rouvrira mercredi à 16h00.
La route entre Saas-Balen et Stalden (VS) doit rouvrir à 16h00 mercredi dans les deux sens. L'axe avait été fermé en raison du fort danger d'avalanche lundi soir, rendant Saas-Fee, Saas Grund et Saas-Almagell inaccessibles depuis.

Les voitures pourront à nouveau circuler entre la vallée et Viège en empruntant la route principale. Celle-ci était fermée depuis lundi soir au vu de la situation météorologique. Les bus pourront eux aussi circuler dans l'après-midi: le premier partira de Saas Fee en direction de la plaine à 15h50.

Ces derniers jours, le fait que les stations haut-valaisannes étaient coupées du monde a largement circulé, notamment sur les réseaux sociaux. Parmi les informations qui ont été diffusées, certaines mentionnaient que les étalages de supermarchés se vidaient très rapidement, faute de pouvoir être réapprovisionnés.

«Personne ne meurt de faim»

Sur ses réseaux sociaux, l'Office du tourisme de la Vallée de Saas a toutefois tenu à rassurer la population: «Ne croyez pas tout ce que vous voyez en ligne. Tout va bien, personne ne meurt de faim», peut-on lire dans une story Instagram.

