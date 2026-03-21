Un incident survenu samedi après-midi dans un bâtiment de l’entreprise Arxada à Viège (VS) a provoqué un dégagement de fumée et d'odeurs perceptibles dans la région. Rapidement maîtrisé, il n'a pas présenté de danger pour la population.

Fort dégagement de fumée à Viège, aucun danger pour la population

Fort dégagement de fumée à Viège, aucun danger pour la population

Une instruction a été ouverte

L'incident a impliqué un séchoir de l'entreprise spécialisée dans la chimie de spécialité, indique samedi soir la police cantonale valaisanne dans un communiqué. L'alerte a été donnée vers 14h30.

Les forces d'intervention sont alors rapidement intervenues et ont rapidement maîtrisé l'incident. Des mesures ont été prises préventivement dans les environs. Mais les contrôles effectués n'ont révélé aucune concentration susceptible de présenter un risque pour la santé, assurent les autorités.

La substance en cause était un herbicide de classe «AHSK 1», soit une catégorie correspondant au niveau de danger le plus faible. A aucun moment la population n’a été exposée à un danger. L'incident n'a pas fait de blessé.

Les autorités restent en contact avec l'entreprise afin de déterminer les circonstances exactes de cet événement. Une instruction a été ouverte par le Ministère public.