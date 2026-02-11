DE
FR

Après Philippe Varone
Fabrice Thétaz devient président de l'Union des villes valaisannes

Fabrice Thétaz, président de Monthey depuis janvier 2025, prend la tête de l'Union des villes valaisannes. A 38 ans, il remplace Philippe Varone pour un mandat de quatre ans.
Publié: 13:08 heures
Fabrice Thétaz prend la tête de l'Union des villes valaisannes.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Fabrice Thétaz est le nouveau président de l'Union des villes valaisannes (UVV). Le Montheysan succède à Philippe Varone, le président de la Ville de Sion, qui quitte la fonction après quatre ans.

A lire aussi
Un «danger fort d'avalanche» va peser sur le Valais ces prochains jours
De la neige en abondance
Un «danger fort d'avalanche» va peser sur le Valais ces prochains jours
Carnaval en Valais: les festivités débutent jeudi pour six jours
Vigilance renforcée
En Valais, les festivités du carnaval démarrent jeudi soir

Président de la Ville de Monthey depuis le 1er janvier 2025, Fabrice Thétaz (PLR) a été élu pour un mandat de quatre ans à la tête de l'UVV, selon un communiqué de presse diffusé mercredi par la Ville de Monthey.

Avant de devenir le successeur de Stéphane Coppey (Le Centre) à la tête de la commune de Monthey, Fabrice Thétaz (38 ans) a été conseiller général, président du législatif, conseiller municipal, puis vice-président de la cité chablaisienne.

Neuf membres

Créée en 1992, l’UVV réunit les présidents et secrétaires municipaux de neuf villes valaisannes «historiques», à savoir Monthey, Saint-Maurice, Martigny, Sion, Sierre, Loèche, Viège, Naters et Brigue. Malgré leurs 10'000 habitants, les communes de Collombey-Muraz, Crans-Montana et Val-de-Bagnes n'en font pas partie n'ayant pas le statut de ville.

Le but de l'UVV est de promouvoir les intérêts communs et particuliers, de sauvegarder les compétences des villes valaisannes, ainsi que de favoriser la coordination des études et la collaboration entre ses membres.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus