La commune valaisanne de Obergoms prévoit un téléphérique sur le Hungerberg pour dynamiser son tourisme. Le projet devrait coûter 6 millions de francs et entrer en service fin 2028.

Soucieuse de son tourisme, cette commune valaisanne va s'équiper d'un téléphérique

Soucieuse de son tourisme, cette commune valaisanne va s'équiper d'un téléphérique

Martin Schmidt

La commune de Obergoms, dans le canton du Valais, envisage un téléphérique sur le Hungerberg. Une nouveauté rare, car peu de montagnes encore vierges voient aujourd'hui naître de nouvelles remontées mécaniques. «La région manque d'un téléphérique pour offrir de la hauteur aux visiteurs, ce projet pourrait grandement dynamiser le tourisme», explique le président de la commune d'Obergoms Patric Zimmermann. Et en effet, la vallée de Conches dépend largement de l'activité touristique.

La semaine dernière, le conseil municipal a présenté le projet à la population: ce téléphérique à va-et-vient sera construit par une association locale, puis loué à une société d'exploitation. Le coût total est estimé à 6 millions de francs, financés par des fonds publics, un crédit bancaire, des dons et des capitaux propres. La commune prévoit environ 30'000 visiteurs annuels sur le Hungerberg.

La suite logique d'un développement global

L'idée n'est pas nouvelle: il y a dix ans, un projet privé similaire avait été abandonné faute de financement. Cette fois, avec la Burgergemeinde (association de citoyens), des aides publiques peuvent être sollicitées, facilitant l'investissement initial.

Patric Zimmermann souligne que le tourisme local a fortement progressé ces dernières années. Il cite notamment le Centre Nordique de Conches, désormais bien développé, et le projet du banquier Urs Buchmann de créer un musée d'art avec sa vaste collection. L'été dernier, le restaurant de randonnée du Hungerberg a été rénové pour 700'000 francs. «Le téléphérique serait la prochaine étape de ce développement général», ajoute Zimmermann.

Actuellement, accéder au restaurant Hungerberg demande environ une heure de marche, ce qui décourage fortement les personnes à mobilité réduite. «Avec le téléphérique, le restaurant deviendrait accessible à tous», explique le président de la commune.

Exploité toute l'année

Un téléphérique existait déjà sur le Hungerberg: dès les années 70, les visiteurs pouvaient accéder à un petit domaine skiable grâce à deux remontées mécaniques. L'exploitation a été arrêtée en 2009 pour des raisons économiques, et les installations ont été démontées trois ans plus tard.

Le futur téléphérique sera exploité toute l’année: en été pour les randonneurs et vététistes, et en hiver pour les freeriders et randonneurs en raquettes. Un fonctionnement en libre-service permettra en outre de limiter les coûts.

Le calendrier est ambitieux: l'association de citoyens devrait approuver le crédit cet été, la construction commencer au printemps 2027 et le téléphérique entrer en service à la fin de l'année suivante.