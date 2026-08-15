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Mieux vaut l'éviter
Ce petit détail sur votre valise peut provoquer des retards à l’aéroport

Un ruban ou un autocollant peut sembler pratique pour reconnaître sa valise. Mais ces accessoires peuvent perturber le traitement des bagages à l’aéroport et compliquer votre voyage.
Publié: il y a 40 minutes
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Ta valise ne devrait idéalement pas ressembler à ça.
Photo: Getty Images/EyeEm
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Marian Nadler

Avis aux vacanciers: les rubans, bandes ou autocollants apposés sur les valises peuvent perturber le voyage. Ce que beaucoup considèrent comme un moyen pratique de repérer plus facilement leurs bagages sur le tapis roulant comporte, selon le «Mallorca Magazin», des risques inattendus.

Un employé de l’aéroport de Dublin, en Irlande, explique au magazine pourquoi: «Les rubans que les gens fixent sur leurs valises peuvent poser des problèmes au niveau du scanner.» Si le bagage n’est pas identifié automatiquement, il est alors envoyé vers un scanner manuel. Avec un risque: qu’il ne soit pas traité à temps et n’arrive pas dans l’avion. La conséquence peut être un retard, voire un bagage qui n’arrive pas à destination en même temps que son propriétaire.

Les autocollants ne sont pas non plus sans risque. Selon cet employé, ils peuvent «semer la confusion dans l’ensemble du processus». Cela peut compliquer les opérations, notamment lorsque les aéroports sont très fréquentés. La recommandation est donc simple: mieux vaut éviter les marquages trop voyants sur sa valise. Une astuce qui semble pratique peut rapidement devenir une source de stress supplémentaire.

Un ballon pour protéger vos affaires

Autre mésaventure fréquente en voyage: un produit qui se renverse dans la valise. Là encore, il existe une astuce toute simple. Pas besoin de gadgets spécifiques, quelques ballons de baudruche peuvent suffire.

Si le bouchon d’une crème solaire ou d’un shampoing venait à se dévisser, il suffit de placer un ballon autour du flacon. Celui-ci forme alors une couche de protection supplémentaire et peut éviter une mauvaise surprise lors de l’ouverture de la valise. Autre petit avantage: en utilisant des ballons de différentes couleurs, il est également plus facile de repérer rapidement ses affaires.

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