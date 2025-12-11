DE
FR

Relocalisation aux USA?
Une sénatrice américaine exige des explications d'UBS au sujet des rumeurs

La sénatrice américaine Elisabeth Warren interroge UBS sur une possible relocalisation aux Etats-Unis. Elle demande des explications au président de la banque et au secrétaire au Trésor, malgré les démentis répétés d'UBS.
Publié: il y a 7 minutes
1/4
La sénatrice démocrate Elisabeth Warren a écrit au président d'UBS concernant une éventuelle relocalisation de la banque aux Etats-Unis.
Photo: imago images/ZUMA Wire
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La sénatrice démocrate Elisabeth Warren a écrit au président d'UBS pour lui demander des explications concernant une éventuelle relocalisation de la banque aux Etats-Unis, au coeur de rumeurs récurrentes depuis plusieurs mois. De son côté, la banque les a plusieurs fois réfutées. 

L'élue démocrate a adressé une lettre à Colm Kellher, le président du géant bancaire suisse, mais aussi au secrétaire américain au Trésor Scott Bessent, pour leur faire part de ses inquiétudes quant au potentiel transfert d'une banque de cette taille aux Etats-Unis, a indiqué mercredi son service de presse dans un communiqué. Elle lui a notamment demandé des détails sur les «interactions» de la banque «avec l'Administration de Donald Trump», «y compris» avec Scott Bessent, exigeant une réponse «au plus tard d'ici le 19 décembre», selon cette lettre datée de mardi, et consultée par l'AFP.

Bataille avec la Confédération

UBS est actuellement engagé dans un bras de fer avec le gouvernement suisse qui veut tirer les leçons de l'effondrement de Credit Suisse en 2023 et imposer des règles plus strictes à UBS. Pour éviter une faillite de Credit Suisse, UBS avait accepté de racheter son ex-rivale sous la pression des autorités suisses, la fusion des deux plus grandes banques du pays faisant émerger un colosse bancaire.

A lire aussi
Karin Keller-Sutter serait prête à faire une fleur à UBS au sujet de ses fonds propres
Sergio Ermotti peut se réjouir
Le Conseil fédéral serait prêt à un compromis sur les fonds propres d'UBS
UBS prépare une nouvelle vague massive de suppressions de postes
Exclusif
Milliers de postes supprimés
UBS va massivement tailler dans son personnel

Si la banque s'est plusieurs fois dite d'accord avec plusieurs des nouvelles règles proposées, elle s'oppose avec véhémence à une proposition concernant le renforcement des fonds propres de ses filiales étrangères. Une stratégie qui l'obligerait à mettre de côté jusqu'à 26 milliards de dollars supplémentaires au risque de miner sa compétitivité, selon les dirigeants d'UBS.

Rumeur de relocalisation

Dans ce contexte, une rumeur selon laquelle UBS pourrait tenté de déplacer son siège social aux Etats-Unis circule régulièrement. Elle avait resurgi mi-novembre lorsqu'un article du Financial Times avait affirmé que Colm Kelleher «aurait tenu des discussions» avec Scott Bessent et que l'administration de Donald Trump serait «réceptive» à l'idée d'accueillir la banque, en s'appuyant sur trois sources sans les nommer.

Quelques jours après, le directeur d'UBS, Sergio Ermotti, avait qualifié la rumeur «d'absurde», affirmant que la banque n'avait «jamais menacé de quitter le pays», avait rapporté l'agence Bloomberg. Contactée par l'AFP, la banque n'a pas souhaité faire de commentaire sur la lettre de Elisabeth Warren. «Comme nous l'avons répété à maintes reprises, nous voulons continuer d'opérer avec succès en tant que banque globale depuis la Suisse», a cependant réaffirmé UBS.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus