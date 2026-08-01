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Une Suisse «fière, généreuse»
Guy Parmelin mise sur la responsabilité citoyenne contre les crises

Lors de son discours du 1er Août, Guy Parmelin a exhorté les Suisses à préserver la démocratie et la liberté. Depuis Neudorf, il a rappelé que la cohésion repose sur la solidarité et le respect des valeurs communes.
Publié: 15:43 heures
Lors de son discours du 1er Août, Guy Parmelin a exhorté les Suisses à préserver la démocratie et la liberté.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le président de la Confédération Guy Parmelin appelle les Suisses et les Suissesses à la cohésion et à la responsabilité pour «entretenir les valeurs du pays». Dans son allocution télévisée du 1er Août, il a insisté samedi sur l'effort nécessaire pour maintenir la liberté et la démocratie.

Le conseiller fédéral a utilisé le symbole du drapeau suisse et de sa confection pour illustrer la construction du pays. L'allocution a été enregistrée dans une fabrique de drapeaux à Neudorf (LU), un lieu qui rappelle que «même les symboles les plus forts commencent par un travail concret», a-t-il déclaré.

Selon lui, l'apparente simplicité du drapeau suisse est porteuse de «valeurs inestimables: la liberté, la neutralité, la démocratie et la volonté de rester unis au-delà de nos différences».

«La Suisse assure sa cohésion par la base», a-t-il souligné. Le Vaudois a fait référence aux communes, aux cantons, mais aussi aux entreprises, fermes ou associations. Selon lui, cette cohésion s'incarne dans la solidarité, le respect de la parole donnée et la transmission des connaissances.

Une Suisse «fière et généreuse»

Il a également déclaré qu'il ne pouvait y avoir de liberté «sans responsabilité». «Je crois en cette Suisse qui ne cède pas à la facilité, en cette Suisse qui sait être fière sans arrogance, rester généreuse sans naïveté», a poursuivi le ministre de l'économie. Il a plaidé pour une Suisse ouverte sur le monde, mais qui «ne renonce pas à son indépendance de jugement».

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Enfin, pour le président de la Confédération, les institutions et valeurs comme la démocratie directe ou la neutralité ne sont pas des acquis. Elles doivent être entretenues «pour continuer à claquer au vent, surtout quand le temps est agité». Dans un monde tourmenté, le drapeau ne doit pas devenir un signe de fermeture, mais rester un «signe de confiance», a-t-il conclu.

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