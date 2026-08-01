La Suisse célèbre sa fête nationale ce 1er Août avec seize discours des conseillers fédéraux. Guy Parmelin sera au Grütli, tandis que plusieurs cantons interdisent feux d'artifice en raison de la sécheresse.

Guy Parmelin a fait la fête à Renens la veille du 1er Août

Guy Parmelin a fait la fête à Renens la veille du 1er Août

ATS Agence télégraphique suisse

Déjà bien engagées vendredi soir, les festivités du 1er Août se poursuivent ce samedi, jour de la fête nationale. Comme de coutume, l'ensemble des conseillers fédéraux seront sur le pont. Ils doivent prononcer seize discours aux quatre coins du pays.

Le président de la Confédération Guy Parmelin fera trois apparitions durant la journée. Il se rendra notamment sur la mythique prairie du Grütli. Après des discours à Fehraltorf (ZH) et au Val Müstair (GR), Albert Rösti poursuivra lui son marathon avec trois interventions.

A travers tout le pays, de nombreux Suisses se rendront à la ferme pour participer au traditionnel brunch du 1er août. Parmi eux, quatre conseillers fédéraux: Guy Parmelin, Elisabeth Baume-Schneider, Ignazio Cassis et Beat Jans. En raison de la chaleur et de la sécheresse persistantes, la plupart des cantons ont instauré des interdictions de faire du feu et de tirer des feux d'artifice, allant de restrictions partielles à des interdictions totales.