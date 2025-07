Les plages devraient à nouveau se remplir au mois d'août, qui s'annonce estival. Photo: keystone-sda.ch

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Entre fraîcheur et pluie, juillet s’est montré capricieux. Les festivaliers de Paléo s'en souviennent bien! Mais le soleil et la chaleur devraient faire leur retour durant la première décade du mois d'août, de quoi réjouir les Suisses. En effet, des modifications dans la circulation atmosphérique pourraient entraîner une hausse des températures, favorisant des journées estivales, selon un bulletin de MétéoSuisse publié ce mercredi 30 juillet.

Concrètement, la zone de basse pression actuelle devrait se décaler vers l’Europe de l’Est, tandis qu’une dorsale anticyclonique s’installera progressivement depuis le sud-ouest de l’Europe, notamment sur l’Espagne et la France.

Résultat? En Suisse romande, les températures devraient d’abord revenir dans les normales saisonnières, avant d’augmenter progressivement à partir de la fin de semaine prochaine. Côté alémanique, les modèles restent plus réservés, avec des températures qui pourraient rester sous les moyennes habituelles.

Jusqu'à 30°C en Suisse romande

La semaine du 11 au 17 août pourrait marquer un tournant plus net, avec des pressions supérieures à la moyenne sur toute l’Europe, particulièrement marquées au nord de la France. En Suisse romande, la probabilité d’avoir des températures au-dessus de la moyenne saisonnière atteint 80%, et celle de connaître des conditions plus sèches grimpe à 70%.

Prévision de la probabilité (en %) que la température journalière maximale dépasse 25°C du 29 juillet au 31 août 2025. Photo: ECMWF – MétéoSuisse

Les températures maximales en Suisse romande pourraient atteindre 30°C, avec une probabilité élevée de dépasser 25°C à partir du 5 août – une probabilité qui reste élevée jusqu'au 24 août avant de diminuer progressivement. La période la plus chaude devrait se situer entre le 10 et le 24 août. La probabilité d'atteindre les seuils de canicule en Suisse romande durant ces deux semaines varie entre 10 et 40% selon les jours.