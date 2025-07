1500 pompiers luttent contre les feux de forêt au Portugal

Des centaines de pompiers luttent contre des feux de forêt au Portugal. Malgré une accalmie mercredi matin, quatre incendies majeurs persistent dans le nord et le centre du pays, mobilisant 1500 pompiers. Les conditions météo défavorables compliquent les efforts.

Des pompiers luttent contre des feux de forêt au Portugal Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Des centaines de pompiers restaient mobilisés mercredi matin au Portugal pour combattre plusieurs feux de forêt qui font rage depuis plusieurs jours dans le nord et le centre du pays, malgré une accalmie observée mercredi matin, selon la protection civile.

Quelque 1500 pompiers continuaient de combattre quatre incendies majeurs dans le nord et le centre du pays, mais des centaines d'autres restaient mobilisés sur des incendies «en cours de résolution ne présentant pas de risque de propagation», selon le dernier bilan des services de la protection civile.

Dans le nord du pays, le brasier de Ponte da Barca, qui sévit depuis samedi soir dans le parc national Peneda-Geres (nord), dans une zone escarpée, restait actif. Egalement dans le nord, l'incendie d'Arouca, déclenché lundi après-midi, mobilisait le plus de moyens. Quelque 750 pompiers, aidés de 260 véhicules, tentaient toujours de venir à bout de ce foyer.

«C'est terrible!»

Face à l'avancée des flammes, les habitants d'un village près de Melres (nord) ont connu une nuit éprouvante. «C'est terrible!», a confié Maria Da Conceiçao, 64 ans, à l'AFP. «L'année dernière cela avait déjà brûlé de l'autre côté, c'était de la folie ... et maintenant ici». «La principale cause de ce problème c'est le manque d'entretien et de nettoyage des terrains», a déploré de son côté Ana Maria Ferreira, 43 ans.

D'autres incendies importants près de Santarem, Penamacor et Nisa, dans le centre du pays, ont été maîtrisés dans la nuit, selon l'Autorité nationale de la protection civile. La journée de mercredi s'annonçait toutefois difficile en raison de conditions météorologiques défavorables, avec des vents soutenus et des températures élevées pouvant atteindre 40°C dans le centre.

La quasi totalité du territoire se trouvait en état d'alerte, en raison d'un risque incendie «maximal, très élevé ou élevé», selon les prévisions de l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA). Face à ces conditions, le Portugal avait décidé en début de semaine de renforcer son dispositif de lutte contre les feux de forêt.

«L'ensemble de notre dispositif est opérationnel afin d'intervenir le plus rapidement possible», a assuré mardi le Premier ministre Luis Montenegro. Le Portugal est confronté chaque été à des feux destructeurs. Le changement climatique accroît la fréquence et l'intensité des sécheresses et des incendies à travers le monde.