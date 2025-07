Un séisme de magnitude 8,7 a frappé au large du Kamtchatka en Russie, déclenchant une alerte au tsunami dans plusieurs pays, dont le Japon et les Etats-Unis. Selon l'agence Reuters, un tsunami aurait frappé l'Extrême-Orient russe. Il y aurait plusieurs blessés.

Vagues attendues au Japon et en Equateur

1/4 Les alertes ont été compilées dans cette carte de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA). Photo: AFP

Un puissant séisme de magnitude 8,7 a frappé mardi près des côtes russes de la péninsule du Kamtchatka et provoqué des alertes au tsunami dans l'ouest du Pacifique, notamment à Hawaï, en Alaska et au Japon. Le séisme a blessé plusieurs personnes et a provoqué un tsunami, a annoncé l'agence d'Etat russe Tass, citant les autorités sanitaires régionales. Une première vague de 30 cm de haut a également été observé au Japon

«J'exhorte tout le monde à rester loin de la côte dans les zones menacées par le tsunami et à écouter les annonces par haut-parleur» a écrit sur Telegram le gouverneur du Kamtchatka, Vladimir Solodov. Le centre américain des tsunamis alerte de son côté sur un risque de vagues de plus de 3 mètres de haut sur certaines parties des côtes de la Russie et de l'archipel d'Hawaï «dans les trois prochaines heures».

Des vagues d'un auteur maximale de 3 mètres aussi toucher l'île américaine de Guam. Les tsunamis pourraient atteindre les côtes équatoriennes, en Amérique du Sud, précise le centre basé à Honolulu.

Toutes les côtes du Pacifique en état d'alerte

Les autorités nippones préviennent que des vagues d'une hauteur allant jusqu'à 3 mètres pourraient frapper les côtes pacifiques de l'archipel entre 3h et 4h30, heure suisse. Le gouverneur de la région de Kamchatka Vladimir Solodov et le ministre régional des situations d'urgence, Sergueï Lebedev ont quant à eux exhorté la population à rester loin des côtes.

L'ensemble des côtes américaines sur le Pacifique, de l'Alaska jusqu'à la Californie en passant par Hawaï, sont touchées par divers niveaux d'alertes. Le tremblement de terre, d'une rare magnitude de 8,7, s'est produit selon l'Institut américain de géophysique vers 1h25, heure suisse, mardi à 18,2 kilomètres de profondeur, à environ 126 kilomètres de la ville de Petropavlovsk-Kamtchatski, capitale de la région du Kamtchatka. Deux répliques de magnitudes 6,9 et 6,3 se sont produites peu après, ajoute l'USGS.

Tsunamis «à répétition» attendus

«Des tsunamis se produiront à répétition. Ne vous aventurez pas en mer et ne vous approchez pas des côtes tant que l'alerte n'est pas levée», a averti l'autorité météorologique nippone. Le 20 juillet, un séisme de magnitude 7,4, suivi de nombreuses répliques, s'était également déroulé au large des côtes du Kamtchatka, dans l'Extrême-Orient russe, sans faire de dégâts majeurs.

La péninsule russe, qui sépare la mer d'Okhotsk et l'océan Pacifique, est «l'une des régions les plus exposées aux séismes dans le monde», selon le service américain de géophysique. Depuis 1900, sept séismes de grande ampleur – d'une magnitude supérieure ou égale à 8,3 – sont survenus le long de cette péninsule.

Développement suit